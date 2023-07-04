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Familia busca a adulto mayor que desapareció tras ir a realizar un pago en Miraflores

Rotafono de RPP | Rocío Anzardo señala que su padre padece de trastorno bipolar controlado y consume pastillas para dormir.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Jorge Jesús tiene 74 años, mide 1.73 metros, de contextura delgada, de tez mestiza, ojos y cabellos castaño oscuro.

Jorge Jesús tiene 74 años, mide 1.73 metros, de contextura delgada, de tez mestiza, ojos y cabellos castaño oscuro.

Rocío Anzardo Ugarte se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre, Jorge Jesús Anzardo Brniget, quien se perdió el pasado 10 de junio tras salir de su vivienda e ir a una tienda de electrodomésticos ubicada en el distrito limeño de Miraflores. 

Rocío contó que su padre salió ayer, miércoles, al promediar las 3 de la tarde, desde su vivienda ubicada en calle Los Azafranes, en el distrito limeño de Ate, y se dirigió a pagar una deuda que tenía en la tienda de electrodomésticos situada en Miraflores. Sin embargo, con el pasar de las horas, el hombre de 74 años no volvió. 

“Mi papá fue a pagar un préstamo que tenía en Hiraoka de Miraflores, entonces desde las tres de la tarde en adelante hacia el día de hoy no aparece y estamos preocupados porque hemos ido a buscarlo en comisarías del Centro de Lima porque a él le gusta compras cassettes en el sitio llamado 'El Hueco' (...) No sabemos dónde estará, estamos muy angustiados”, afirmó Rocío.

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Características del desaparecido

Jorge Jesús tiene 74 años, mide 1.73 metros, de contextura delgada, de tez mestiza, ojos y cabellos castaño oscuro. La última vez que lo vieron vestía una cascada color verde, pantalón y zapatillas negras. Asimismo, Rocío señala que su padre padece de  trastorno bipolar controlado y consume pastillas para dormir.

Rocío hace un llamado a las autoridades y a la población para que puedan ayudarlos en la búsqueda de su padre. Si usted los ha visto, por favor, llamar al siguiente número: 954 745 722.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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