Familia busca a joven desaparecido hace más de 24 horas tras salir de su casa

Teresa Hudtwalcker Paz se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para reportar la desaparición de su hermano Tomas Alejandro del Carmen Hudtwalcker Paz desde último domingo 18 febrero tras salir de la vivienda de su familia, ubicada en el jirón Daniel Carrión en el distrito limeño de Magdalena del Mar.

La ciudadana cuenta que su hermano llegó a su casa el domingo en horas de la madrugada desde Estados Unidos. A las 6 a.m. del lunes 19 él iba a partir junto a su madre y su sobrino hacia Huacho. Teresa cuenta que pasó por su cuarto a las 6.30 a.m. por la puerta del cuarto de su hermano y no lo vio.

La familia presume que el joven de 28 años se fue del domicilio entre las 12 a.m. y 5 a.m. A la hora planeada la madre del joven junto a su sobrino viajó a Huacho, a las 8 a.m. una de las hermanas salió rumbo a su centro de labores y no se tenía pista de Tomas.

Sus familiares lo llamaron por teléfono, pero no contestaba, se comunicaron con los amigos cercanos del muchacho, pero tampoco sabían nada; por ello, realizaron la denuncia por desaparición el lunes 19 durante horas de la noche.