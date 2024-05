Familia de beneficiaria del Fonavi denuncia trabas para cobrar devolución de sus aportes

Exigencias con poderes

Este no es el primer caso donde el Banco de la Nación decide no aceptar un poder notarial o judicial, pidiendo que se agreguen ciertos datos más textuales. Un ejemplo de ello es que no es la primera vez que le piden algo similar a la familia de la señora Magda.

Cuando el hermano de Katerine obtuvo el poder la entidad financiera no permitió en un inicio que adulta mayor reciba la pensión mediante su hijo, pues pedían que en el documento diga explícitamente que en el Banco de la Nación se debía realizar el cobro de la pensión.