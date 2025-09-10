Familia de peruana en Nepal pide ayuda para evacuarla del país tras protestas [VIDEO]

Familiares de Stefanny Bedoya Alejos, 37 años, una joven peruana agente de viaje, piden ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores para que puedan ayudarla, a fin de que regrese a Lima o a Barcelona, en España, donde reside debido a que su vida corre peligro tras las protestas y desmanes que se registran hace unos días en Nepal.

A través del Rotafono de RPP, Sonia Alejos contó que su hija se encuentra aterrada, ya que el hotel Hilton donde estuvo alojada fue quemado por los manifestantes. De milagro pudo salir del alojamiento y ahora no cuenta con sus documentos, dinero ni con su ropa. “El pasaporte peruano y su DNI se quemaron”, precisó.

Stefanny Bedoya se encuentra hace cuatro días en Nepal y no tiene medicamentos para continuar con su tratamiento contra la anemia. La agencia de viaje donde trabaja la envió a ese país, pero ahora solicita ayuda para regresar a Barcelona o Lima.

"Tenemos miedo que en cualquier momento se corte la comunicación con ella. Pido que nos puedan ayudar con el regreso de mi hermana, quien está nerviosa y enferma. Por favor, pedimos que nos ayuden a traerla a Barcelona o Lima porque la situación es grave", expresó.

Stefanny Bedoya reside hace seis años en Barcelona. Ella llegó a Nepal el 7 septiembre y pretendía volver el 16 de este mes, pero ahora no puede hacerlo debido a la crisis política y social que enfrenta Nepal.

La violencia en Nepal se desató luego de que el gobierno bloqueara el acceso a redes sociales, acusando a estas plataformas de incumplir regulaciones. Luego se han sumado las protestas contra la corrupción y el nepotismo.