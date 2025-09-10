menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Familia de peruana en Nepal pide ayuda para evacuarla del país tras protestas [VIDEO]

Rotafono de RPP | Stefanny Bedoya Alejos se encuentra aterrada en Nepal, luego de que manifestantes quemaran el hotel donde se alojaba desde el 7 de septiembre.
| | Laura Urbina Saldaña
Sonia Alejos contó que su hija se encuentra asustada sin sus documentos, ya que el hotel Hilton donde estuvo alojada fue quemado por los manifestantes.
Sonia Alejos contó que su hija se encuentra asustada sin sus documentos, ya que el hotel Hilton donde estuvo alojada fue quemado por los manifestantes. | Fuente: RPP

Familiares de Stefanny Bedoya Alejos, 37 años, una joven peruana agente de viaje, piden ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores para que puedan ayudarla, a fin de que regrese a Lima o a Barcelona, en España, donde reside debido a que su vida corre peligro tras las protestas y desmanes que se registran hace unos días en Nepal.

A través del Rotafono de RPP, Sonia Alejos contó que su hija se encuentra aterrada, ya que el hotel Hilton donde estuvo alojada fue quemado por los manifestantes. De milagro pudo salir del alojamiento y ahora no cuenta con sus documentos, dinero ni con su ropa. “El pasaporte peruano y su DNI se quemaron”, precisó.    

Stefanny Bedoya se encuentra hace cuatro días en Nepal y no tiene medicamentos para continuar con su tratamiento contra la anemia. La agencia de viaje donde trabaja la envió a ese país, pero ahora solicita ayuda para regresar a Barcelona o Lima. 

"Tenemos miedo que en cualquier momento se corte la comunicación con ella. Pido que nos puedan ayudar con el regreso de mi hermana, quien está nerviosa y enferma. Por favor, pedimos que nos ayuden a traerla a Barcelona o Lima porque la situación es grave", expresó.   

Stefanny Bedoya reside hace seis años en Barcelona. Ella llegó a Nepal el 7 septiembre y pretendía volver el 16 de este mes, pero ahora no puede hacerlo debido a la crisis política y social que enfrenta Nepal. 

La violencia en Nepal se desató luego de que el gobierno bloqueara el acceso a redes sociales, acusando a estas plataformas de incumplir regulaciones. Luego se han sumado las protestas contra la corrupción y el nepotismo. 

Te recomendamos
Lima: piden donantes de sangre para paciente con insuficiencia renal y lupus

Lima: piden donantes de sangre para paciente con insuficiencia renal y lupus

 Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Protestas en Nepal Peruana en Nepal Rotafono Lima Barcelona España Piden ayuda para peruana Ministerio de Relaciones Exteriores
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Lima: piden donantes de sangre para paciente con insuficiencia renal y lupus

Lima: piden donantes de sangre para paciente con insuficiencia renal y lupus

 Comas: madre encontró a menor que se desapareció cuando iba rumbo a su colegio

Comas: madre encontró a menor que se desapareció cuando iba rumbo a su colegio

 EE. UU.: familia pide ayuda a la Cancillería para repatriar restos de peruano que falleció en incendio

EE. UU.: familia pide ayuda a la Cancillería para repatriar restos de peruano que falleció en incendio

 San Luis: familiares buscan a hombre que desapareció tras salir de su fiesta de cumpleaños

San Luis: familiares buscan a hombre que desapareció tras salir de su fiesta de cumpleaños
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot