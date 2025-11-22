menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Familia de pescadores desaparecidos en mar de Pucusana solicita apoyo de la Marina de Guerra para intensificar búsqueda

Rotafono de RPP | La familia perdió comunicación con los desaparecidos el 13 de noviembre.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Según la hija de Jonny Quispe, Laly Quispe, su padre y su tío zarparon del mar de Pucusana el pasado 25 de octubre.

Según la hija de Jonny Quispe, Laly Quispe, su padre y su tío zarparon del mar de Pucusana el pasado 25 de octubre.

Jelitsa Lizbeth Díaz Calagua se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de sus dos tíos, Jonny Quispe Cama, de 59 años, y Cirilo Calagua Padilla, de 58 años, en el mar de Pucusana.

Según Laly Quispe, hija de Jonny Quispe, su padre y su tío zarparon del puerto de Pucusana el 25 de octubre y mantuvieron comunicación con sus familiares hasta el 13 de noviembre, fecha en la que dejaron de responder las llamadas.

“Les ruego, por favor, que me ayuden a buscar a mi papá. Les pido que utilicen radios y que las autoridades envíen un helicóptero para intensificar la búsqueda. Lo que más nos preocupa es que ellos se fueron con bajos víveres”, señaló con angustia.

Laly Quispe añadió que tanto su padre como su tío llevaron comida suficiente solo para 15 días, lo cual resulta extraño, ya que ambos sabían que no podrían permanecer más de un mes en altamar.

Finalmente, Laly hizo un llamado urgente a la Marina de Guerra para que refuercen la búsqueda y contribuyan a localizar a los dos hombres desaparecidos en el mar de Pucusana.

Te recomendamos
Padre de familia que sufrió infarto fue trasladado al Hospital Dos de Mayo

Padre de familia que sufrió infarto fue trasladado al Hospital Dos de Mayo

 Pueblo Libre: joven denuncia ser extorsionado luego de que le robaran su miniván

Pueblo Libre: joven denuncia ser extorsionado luego de que le robaran su miniván

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
pescadores Pucusana desaparecer Rotafono Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Jesús María: adulto mayor con discapacidad pide ayuda para conseguir una silla de ruedas

Jesús María: adulto mayor con discapacidad pide ayuda para conseguir una silla de ruedas

 Chorrillos: familiares encontraron a joven de 18 años que estuvo desaparecido durante dos días

Chorrillos: familiares encontraron a joven de 18 años que estuvo desaparecido durante dos días

 Villa María El Triunfo: buscan a escolar que desapareció tras chatear con sospechoso

Villa María El Triunfo: buscan a escolar que desapareció tras chatear con sospechoso

 Chorrillos: familiares piden ayuda para encontrar a joven de 18 años que escapó de su casa

Chorrillos: familiares piden ayuda para encontrar a joven de 18 años que escapó de su casa
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot