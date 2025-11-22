Familia de pescadores desaparecidos en mar de Pucusana solicita apoyo de la Marina de Guerra para intensificar búsqueda

Jelitsa Lizbeth Díaz Calagua se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de sus dos tíos, Jonny Quispe Cama, de 59 años, y Cirilo Calagua Padilla, de 58 años, en el mar de Pucusana.

Según Laly Quispe, hija de Jonny Quispe, su padre y su tío zarparon del puerto de Pucusana el 25 de octubre y mantuvieron comunicación con sus familiares hasta el 13 de noviembre, fecha en la que dejaron de responder las llamadas.

“Les ruego, por favor, que me ayuden a buscar a mi papá. Les pido que utilicen radios y que las autoridades envíen un helicóptero para intensificar la búsqueda. Lo que más nos preocupa es que ellos se fueron con bajos víveres”, señaló con angustia.

Laly Quispe añadió que tanto su padre como su tío llevaron comida suficiente solo para 15 días, lo cual resulta extraño, ya que ambos sabían que no podrían permanecer más de un mes en altamar.

Finalmente, Laly hizo un llamado urgente a la Marina de Guerra para que refuercen la búsqueda y contribuyan a localizar a los dos hombres desaparecidos en el mar de Pucusana.