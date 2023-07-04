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Familia encontró en Chincha a hombre de 90 años que desapareció el día de su cumpleaños

Rotafono de RPP | A través de las cámaras de seguridad, lograron seguir al señor de 90 años, quien tomó un bus interprovincial.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El señor Braulio padece de diabetes y presión alta. Es de tez blanca, cabello blanco, boca mediana, ojos negros, nariz recta. Mide 1.55 metros y es de contextura delgada.

El señor Braulio padece de diabetes y presión alta. Es de tez blanca, cabello blanco, boca mediana, ojos negros, nariz recta. Mide 1.55 metros y es de contextura delgada.

Alejandrina Salazar se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar que su tío, Braulio Zapata Villavicencio (90), fue encontrado en Chincha, dos días después denunciar su desaparición.

Alejandrina contó que las hijas del señor Braulio viajaron hasta Chincha, luego de que representantes de una empresa de transportes se comunicaron indicando que habían visto al nonagenario, luego de escuchar el anuncio de su desaparición.

“Encontramos a mi tío. Sus hijas fueron hasta Chincha, que es ahí donde lo han ubicado. La empresa donde él se fue se comunicó con ellas, les dio todas las facilidades de las cámaras y pudimos ver que fue para allá. Entonces, hoy, a las 7:40 a.m., ya lo pudieron encontrar. (...) Quiero agradecer a RPP y al Rotafono, por toda la ayuda que nos brindaron y la difusión”, afirmó Alejandrina.

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¿Cómo desapareció el adulto mayor?

Alejandrina Salazar contó que su tío desapareció la mañana del pasado 26 de marzo. La familia creyó que el adulto mayor había ido al distrito de Villa María del Triunfo a visitar a su hermana, pero no lograron encontrarlo, por lo que denunciaron su pérdida.

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