Familia pide ayuda para encontrar a mujer de 65 años que desapareció tras ir al mercado

La última vez que vieron a Cirila Sabina vestía con un polo floreado rojo con negro, un pantalón azul, un sombrero y mascarilla.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Cirila Sabina tiene 65 años, mide 1.55 metros, de contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabellos castaños oscuros.

Cirila Sabina tiene 65 años, mide 1.55 metros, de contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabellos castaños oscuros.

Dafne Yasumí Jara Chuquiyauri se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su tía, Cirila Sabina Flores, quien se perdió el pasado 13 de diciembre de 2025, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Ate.

Al promediar las once de la mañana, la madre de familia salió de su vivienda, en la zona de Huaycán, con destino al mercado Santa Rosa. Sin embargo, con el pasar de las horas, la mujer de 65 años no retornó a casa. 

¿Cómo se vestía la última vez que vieron a Cirila Sabina?

Cirila Sabina salió de casa con un polo floreado rojo con negro, un pantalón azul, un sombrero y mascarilla.

La mujer tiene 65 años, mide 1.55 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabellos castaños oscuros.

Según Dafne, su tía no llevó celular y, en las últimas semanas, la mujer se estaba olvidando las cosas.

Si usted la ha visto, por favor llamar al teléfono de la familia 981151359 o a la PNP, al 114. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
desaparecida Rotafono mercado
