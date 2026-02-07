Familia pide ayuda para encontrar a mujer de 65 años que desapareció tras ir al mercado

Dafne Yasumí Jara Chuquiyauri se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su tía, Cirila Sabina Flores, quien se perdió el pasado 13 de diciembre de 2025, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Ate.

Al promediar las once de la mañana, la madre de familia salió de su vivienda, en la zona de Huaycán, con destino al mercado Santa Rosa. Sin embargo, con el pasar de las horas, la mujer de 65 años no retornó a casa.