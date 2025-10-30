Familia pide investigar la desaparición de surfista que se perdió tras acudir con sus amigos a la playa

Carlos Lupuche tiene 22 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, tez mestiza, cabello y ojos castaños oscuros.
Los familiares de Carlos Lupuche Carrera siguen en la búsqueda del joven de 22 años que desapareció el pasado domingo 5 de octubre tras ingresar con sus amigos a la playa León Dormido, ubicada en la provincia de Cañete, en la región Lima.
Iris Lupuche, tía del joven, pidió a las autoridades que investiguen el hecho pues en pocos días se cumplirá un mes desde que no ven a Carlos. Asimismo, denunció que no todos los amigos se acercaron a declarar
“Hasta el momento no hay una respuesta, ni por las investigaciones de Depincri ni por los amigos que han estado, porque no se han presentado todos a declarar, hay varias cosas por resolver, queremos saber qué pasó con él (Carlos Lupuche), si realmente se ahogó”, afirmó Iris Lupuche sanchez, tía del desaparecido.
Jair Palomino pidió al Rotafono hacer público su pedido de ayuda para recuperar el cuerpo de su primo Carlos Lupuche Carrera y contó que al mediodía de aquel domingo el joven peluquero acudió con siete amigos a jugar fútbol a la playa.
Según cuenta Jair y la información que los familiares recogieron de parte de los amigos, en medio de la salida con sus amigos, la pelota cayó al mar; por lo que Carlos Lupuche se ofreció a recogerla, sin imaginar que ya no saldría del mar.
Carlos Lupuche tiene 22 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, tez mestiza, cabello y ojos castaños oscuros. La última vez que se lo vio vestía un polo blanco y un pantalón que estaba remangado hasta la altura de la rodilla.
La familia pide ayuda a los equipos especializados de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra debido a que necesitan encontrar el cuerpo del joven de 22 años.
Cualquier información sobre la ubicación del cuerpo de Carlos Lupuche puede comunicarse con sus parientes al siguiente número telefónico 976 211 398.
