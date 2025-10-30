Familia pide investigar la desaparición de surfista que se perdió tras acudir con sus amigos a la playa

Características del desaparecido



Carlos Lupuche tiene 22 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, tez mestiza, cabello y ojos castaños oscuros. La última vez que se lo vio vestía un polo blanco y un pantalón que estaba remangado hasta la altura de la rodilla.

La familia pide ayuda a los equipos especializados de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra debido a que necesitan encontrar el cuerpo del joven de 22 años.

Cualquier información sobre la ubicación del cuerpo de Carlos Lupuche puede comunicarse con sus parientes al siguiente número telefónico 976 211 398.