Familiares encontraron a menor arequipeño en Lima después de estar más de 48 horas desaparecido

Familiares de Jesús Leonel Cabrera Uturunco se encuentran sumamente felices, luego de que encontraran al menor de 15 años, tras estar más de dos días desaparecido luego de salir de su vivienda ubicada, en el distrito limeño de Arequipa.

Después de más de 48 horas de angustia, Javier Uturunco, tío del menor, se comunicó con el Rotafono de RPP, para comunicar la buena noticia y reveló que lo encontraron en Lima.

“Muchísimas gracias Rotafono de Radio Programas del Perú. Creo que con todos los anuncios y avisos que se ha puesto, el que lo secuestró se arrepintió y dejó a mi sobrino en Lima”, afirmó Javier.