Copyright © 2023

Familiares encontraron a menor arequipeño en Lima después de estar más de 48 horas desaparecido

Rotafono de RPP | Javier Uturunco reveló que fueron momentos de tensión para la familia y el hecho sigue aún en investigación.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Jesús es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz angular y cabello negro. Mide 1.70 metro y es de contextura gruesa.

Jesús es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz angular y cabello negro. Mide 1.70 metro y es de contextura gruesa.

Familiares de Jesús Leonel Cabrera Uturunco se encuentran sumamente felices, luego de que encontraran al menor de 15 años, tras estar más de dos días desaparecido luego de salir de su vivienda ubicada, en el distrito limeño de Arequipa.

Después de más de 48 horas de angustia, Javier Uturunco, tío del menor, se comunicó con el Rotafono de RPP, para comunicar la buena noticia y reveló que lo encontraron en Lima.

“Muchísimas gracias Rotafono de Radio Programas del Perú. Creo que con todos los anuncios y avisos que se ha puesto, el que lo secuestró se arrepintió y dejó a mi sobrino en Lima”, afirmó Javier. 

¿Cómo desapareció Jesús Cabrera?

Javier Uturunco se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir que las autoridades intensifiquen la búsqueda de su sobrino, quien salió a las ocho de la noche de su casa, situada en el cruce de las calles Amazonas con Argentina, ubicado en Arequipa, pero hasta el momento no retorna a su domicilio.

Cuando se retiró de su hogar, el menor vestía una polera color café, pantalón jeans negro, zapatillas y mochila negra. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecido menor perdido Rotafono 48 horas
