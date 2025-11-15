Familiares lograron encontrar a joven con diabetes y discapacidad que desapareció tras salir de su vivienda

Wishinova Suárez se comunicó con el Rotafono de RPP, para informar que encontraron a su hermano, Xianthy Suárez Zelada, quien tiene la condición de discapacidad y diabetes, deambulando en las calles del distrito limeño de Comas.

Al promediar las ocho de la noche, Wishinova informó que una señora conocida de la familia vio al hombre, de 39 años, deambulando por las calles de la avenida Los Incas y Retablo.

“Les agradezco mucho por haber difundido la información de mi hermano, eso nos ha ayudado a que más gente se entere. Bueno, mencionarles que ya estamos junto a mi hermanito, lo han encontrado entre las calles de la avenida Los Incas y Retablo”, afirmó Wishinova.