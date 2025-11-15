menu
Familiares lograron encontrar a joven con diabetes y discapacidad que desapareció tras salir de su vivienda

Rotafono de RPP | Wishinova Suárez informó que una señora conocida de la familia divisó a su hermano e, inmediatamente, avisó a la familia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Xianthy Suárez Zelada es de tez blanca, ojos claros, es contextura gruesa y mide 1.48 metros.

Xianthy Suárez Zelada es de tez blanca, ojos claros, es contextura gruesa y mide 1.48 metros.

Wishinova Suárez se comunicó con el Rotafono de RPP, para informar que encontraron a su hermano, Xianthy Suárez Zelada, quien tiene la condición de discapacidad y diabetes, deambulando en las calles del distrito limeño de Comas.

Al promediar las ocho de la noche, Wishinova informó que una señora conocida de la familia vio al hombre, de 39 años, deambulando por las calles de la avenida Los Incas y Retablo.

“Les agradezco mucho por haber difundido la información de mi hermano, eso nos ha ayudado a que más gente se entere. Bueno, mencionarles que ya estamos junto a mi hermanito, lo han encontrado entre las calles de la avenida Los Incas y Retablo”, afirmó Wishinova. 

¿Cómo se perdió Xianthy Suárez Zelada?

Días atrás, Wishinova Suárez se comunicó con el Rotafono de RPP, para solicitar ayuda a la comunidad y a las autoridades policiales, a fin de localizar a su hermano, quien salió de su casa, en la urbanización Tungasuca, pero no regresó.

Wishinova explicó que su hermano se escapó de su vivienda y, cuando su madre intentó alcanzarlo, él se perdió rápidamente entre la multitud, cerca de la avenida Universitaria, en el límite entre los distritos de Carabayllo y Comas.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Texto bot