Hallan en Lima a menor reportado como desaparecido en la región de Junín

¡Buena noticia! Mónica Ramos confirmó al Rotafono de RPP que su hermano Daniel, un menor de 17 años, fue hallado en el emporio comercial Gamarra, situado en el distrito limeño de La Victoria, luego de que fuera registrado como desaparecido desde el 14 de mayo en la región Junín.

Desde el distrito de Sapallanga, en la provincia de Huancayo, Mónica Ramos dijo que su hermano se contactó de manera telefónica con sus seres queridos, después de que ella le pidiera que se reportara con sus parientes a través de la señal de RPP, ya que se encontraban preocupados por él.

“Se comunicó con mi mamá, con nosotros, con todos los que estábamos buscándolos. Nos dijo que se encontraba bien y que nos pedía perdón por todo lo que estaba haciendo”, contó.

El menor informó que estaba trabajando en un taller textil en Gamarra, lugar hasta donde se trasladaron sus padres para confirmar su bienestar y concretar el reencuentro.

La familia expresó su alegría y alivio al verificar que el adolescente está sano y salvo, a pesar del gran susto provocado por su ausencia durante cuatro días.