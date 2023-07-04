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Hallan en Lima a menor reportado como desaparecido en la región de Junín

Rotafono de RPP | El adolescente se comunicó con sus seres queridos, luego de que su hermana le pidiera volver a su hogar a través de la señal de RPP. Sus padres se reencontraron con el menor en Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.
| | Laura Urbina Saldaña
El menor informó que estaba trabajando en un taller textil en Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.

El menor informó que estaba trabajando en un taller textil en Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.

¡Buena noticia! Mónica Ramos confirmó al Rotafono de RPP que su hermano Daniel, un menor de 17 años, fue hallado en el emporio comercial Gamarra, situado en el distrito limeño de La Victoria, luego de que fuera registrado como desaparecido desde el 14 de mayo en la región Junín.

Desde el distrito de Sapallanga, en la provincia de Huancayo, Mónica Ramos dijo que su hermano se contactó de manera telefónica con sus seres queridos, después de que ella le pidiera que se reportara con sus parientes a través de la señal de RPP, ya que se encontraban preocupados por él.

“Se comunicó con mi mamá, con nosotros, con todos los que estábamos buscándolos. Nos dijo que se encontraba bien y que nos pedía perdón por todo lo que estaba haciendo”, contó.

El menor informó que estaba trabajando en un taller textil en Gamarra, lugar hasta donde se trasladaron sus padres para confirmar su bienestar y concretar el reencuentro.

La familia expresó su alegría y alivio al verificar que el adolescente está sano y salvo, a pesar del gran susto provocado por su ausencia durante cuatro días. 

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Familia agradece el apoyo 

Mónica Ramos agradeció públicamente el apoyo de la comunidad y la difusión de la búsqueda en el Rotafono de RPP, el cual fue fundamental durante estos días de angustia.

"Gracias por el apoyo que nos dieron. Nos fue de gran ayuda difundir la búsqueda de mi hermano. Posterior a lo que hablamos, él logró comunicarse con nosotros. Más bien gracias, gracias por el apoyo de todos los amigos, los familiares y a toda la gente que se ha sumado", manifestó. 

Ahora, la familia se encargará de resolver los conflictos que motivaron la partida del menor de su vivienda en Sapallanga.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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Hallan a menor de 17 años Menor se reencuentra con padres Rotafono La Victoria Junín Gamarra
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