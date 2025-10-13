Huancavelica: familia busca cuerpo de conductor que cayó al río Mantaro junto con otros pasajeros

David Sáenz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades le ayuden a recuperar el cuerpo de su cuñado Edwin Casahuilca Orejón, de 42 años, quien cayó al río Mantaro tras un accidente de tránsito, en el distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica, el sábado 11 de octubre.

Sus familiares contaron que Edwin Casahuilca realizaba el servicio de transporte en una camioneta de la empresa Turismo A, en el que trasladaba a seis pasajeros desde el distrito huancavelicano de Cosme hacia la ciudad de Huancayo, en la región Junín.



A las cinco de la mañana del último sábado, el carro de placa BZC-276, que manejaba Edwin Casahuilca, se despistó a la altura del kilómetro 214+500 en la carretera Huancayo-Huancavelica, en el sector Mantacra, y cayó al río Mantaro.



Hasta el momento solo se han podido ubicar los cuerpos de tres mujeres quienes iban en el carro, entre ellas una menor de 16 años, Eskcarlet Espinoza García, de 24, y Justina de la Cruz de Huallanca, de 62 años.

