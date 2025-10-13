menu
Huancavelica: familia busca cuerpo de conductor que cayó al río Mantaro junto con otros pasajeros

Rotafono de RPP | El 11 de octubre, el conductor Edwin Casahuilca salió con seis personas, como parte de un servicio de transporte, sin imaginar que el vehículo se despistaría, en el distrito de Pampas, en la región Huancavelica.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
David cuenta que necesitan personal especializado en la zona porque los familiares y algunos pobladores están ayudando a buscar la camioneta con los cuerpos, bajo sus propios medios.

David cuenta que necesitan personal especializado en la zona porque los familiares y algunos pobladores están ayudando a buscar la camioneta con los cuerpos, bajo sus propios medios.

David Sáenz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades le ayuden a recuperar el cuerpo de su cuñado Edwin Casahuilca Orejón, de 42 años, quien cayó al río Mantaro tras un accidente de tránsito, en el distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica, el sábado 11 de octubre. 

Sus familiares contaron que Edwin Casahuilca realizaba el servicio de transporte en una camioneta de la empresa Turismo A, en el que trasladaba a seis pasajeros desde el distrito huancavelicano de Cosme hacia la ciudad de Huancayo, en la región Junín.  

A las cinco de la mañana del último sábado, el carro de placa BZC-276, que manejaba Edwin Casahuilca, se despistó a la altura del kilómetro 214+500 en la carretera Huancayo-Huancavelica, en el sector Mantacra, y cayó al río Mantaro. 

Hasta el momento solo se han podido ubicar los cuerpos de tres mujeres quienes iban en el carro, entre ellas una menor de 16 años, Eskcarlet Espinoza García, de 24, y Justina de la Cruz de Huallanca, de 62 años. 

Familiares piden ayuda para ubicar a conductor y otros tres pasajeros 

David dijo que se necesita personal especializado de la Policía Nacional en la zona porque los familiares y algunos pobladores están ayudando a buscar la camioneta con los otros cuatro cuerpos, bajo sus propios medios, pues manejan la hipótesis de que el conductor y los tres han fallecido y están atrapados en el vehículo por los cinturones de seguridad. 

Asimismo, informó que esperan encontrar cuanto antes el cadáver de David y de las otras víctimas, ya que sus parientes tuvieron que viajar hasta Pampas y no tienen suficientes medios para pagar y brindar comida a las personas que contratan para que los ayuden en la búsqueda. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecidos Río Mantario Rotafono se busca
