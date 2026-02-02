menu
Huancavelica: piden ayuda para recuperar cuerpos de menores que cayeron al río Mantaro hace una semana

Rotafono de RPP | Familiares de los adolescentes de 14 y 15 años permanecen desaparecidos, tras haber salido a pescar a la altura del puente Allccomachay, en el distrito de Marcas.
| | Laura Urbina Saldaña
Wilmer Jesús Márquez Hurtado y Teodoro Vitor Quispe se cayeron del puente y fueron arrastrados por la corriente del río Mantaro.

Wilmer Jesús Márquez Hurtado y Teodoro Vitor Quispe se cayeron del puente y fueron arrastrados por la corriente del río Mantaro.

Dos menores de 14 y 15 años permanecen desaparecidos desde el domingo 25 de enero, a las 10 de la mañana, en el río Mantaro, tras haber salido a pescar a la altura del puente Allccomachay, en el distrito de Marcas, provincia de Acobamba, en la región Huancavelica.

Ricardo Luis Reyes Hurtado se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar a la Policía Nacional que se intense la búsqueda aérea de su hermano Wilmer Jesús Márquez Hurtado, de 15 años, y del menor Teodoro Vitor Quispe (14), quienes se cayeron del puente y fueron arrastrados por la corriente del río.

Wilmer Márquez y Teodoro Vitor es buscado por sus parientes y pobladores desde el domingo pasado, pero hasta el momento no lo encuentran. Efectivos de la comisaría del sector ayudaron dos días, pero necesitan más apoyo.

Los familiares de ambos menores solicitan que se envíe un equipo de rescate especializado de la Policía Nacional, así como drones para seguir buscando sus cuerpos, recuperarlos y darles cristiana sepultura. 

Drones se sumarán a la ubicación de cuerpos


El general Raúl Juscamayta Acosta, jefe de la Región Policial Huancavelica, informó al Rotafono de RPP que un equipo de drones se sumará hoy para la ubicación de los cuerpos de los menores de edad que desaparecieron tras ir a pescar al río Mantaro.

“Ha ido el personal de la comisaría de Marcas. El día de hoy ya se han hecho las coordinaciones pertinentes, deben estar llegando de la aviación comercial, un operador de dron para hacer un barrido en todo el cauce”, afirmó el general Raúl Juscamayta.

Asimismo, la autoridad explicó que este tipo de operaciones, tienen  dos fases: la primera es la ubicación de los cuerpos y de ser ubicados, se pasa a la segunda fase, la cuál es la recuperación de los restos.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a menores Río Mantaro Rotafono Marcas Huancavelica Policía Nacional
