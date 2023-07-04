Huancayo: familia pide ayuda para encontrar a hombre que desapareció hace más de una semana

Lizzi Ureta se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su tío, Tito Ramos Ñaupa, quien se encuentra con paraderos desconocido desde el pasado 15 de julio, cuando salió de un hospedaje en Huancayo, en la región Junín.

Tito Ramos vive en Huancavelica, sin embargo, estuvo unos días en Lima para visitar a su hermana. El pasado 13 de julio, Tito emprendió el viaje de retorno a su tierra natal, sin embargo, hizo una parada en Huancayo, donde compró un pasaje para Huancavelica, pero sus horarios de abordaje para el bus cambiaron.

“Él vino a visitar a su hermana a Lima y, luego, a Huancayo. De Huancayo, pensaba viajar a Conayca (Huancavelica), pero no había carros. (...) Mi tío esperaba y sacó su pasaje para el día siguiente a las cuatro de la mañana”, afirmó Lizzi Ureta.