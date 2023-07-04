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Huancayo: familia pide ayuda para encontrar a hombre que desapareció hace más de una semana

Rotafono de RPP | Tito Ramos vive en Huancavelica, sin embargo, estuvo unos días en Lima para visitar a hermana, tras lo cual llegó a Huancayo durante su retorno a su ciudad natal.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Tito es un hombre de 69 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabellos castaños oscuros.

Tito es un hombre de 69 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabellos castaños oscuros.

Lizzi Ureta se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su tío, Tito Ramos Ñaupa, quien se encuentra con paraderos desconocido desde el pasado 15 de julio, cuando salió de un hospedaje en Huancayo, en la región Junín.

Tito Ramos vive en Huancavelica, sin embargo, estuvo unos días en Lima para visitar a su hermana. El pasado 13 de julio, Tito emprendió el viaje de retorno a su tierra natal, sin embargo, hizo una parada en Huancayo, donde compró un pasaje para Huancavelica, pero sus horarios de abordaje para el bus cambiaron.

“Él vino a visitar a su hermana a Lima y, luego, a Huancayo. De Huancayo, pensaba viajar a Conayca (Huancavelica), pero no había carros. (...) Mi tío esperaba y sacó su pasaje para el día siguiente a las cuatro de la mañana”, afirmó Lizzi Ureta.

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Lizzi cuenta que su tío se quedó en un hospedaje mientras esperaba la salida de su carro. Sin embargo, el miércoles 15 de julio por la noche, el señor salió del hotel, la última vez que fue visto.

“En las cámaras de seguridad, se mira que sale a las ocho de la noche del hotel, rumbo para Chilca, para el Óvalo de José Olaya, y de allí no se sabe a dónde se fue”, afirmó Lizzi Ureta. 

¿Cómo identificar a Tito Ramos? 

Tito es un hombre de 69 años, mide 1.60 m., de contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que lo vieron, vestía una casaca color crema, pantalón plomo, zapatillas blancas y negras.

Lizzi afirma que su tío es una persona humilde y no tiene problemas con nadie, por lo que hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudar a encontrarlo.

Si usted lo ha visto, por favor, comunicarse al teléfono 940 265 736 o llamar al número de la Policía. 

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