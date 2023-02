Huancayo: hombre con diagnóstico psiquiátrico no recibe medicación para tratar su enfermedad

Problemas en la entrega de medicamentos



El señor Alex contó que hace seis meses su hermano pertenecía a la red de salud del Ministerio de Salud. Pero, al tramitar la pensión de orfandad en la Oficina de Normalización Previsional, le indicaron a la familia que el señor Freddy debía ser atendido y recibir sus medicamentos en los centros de EsSalud.

“En octubre, mi hermano pasó a EsSalud. Ahora que está en dicha red, estoy buscando una cita en psiquiatría, pero no encuentro”, indicó el hermano. Según explicó el señor Alex, para que su hermano reciba sus medicamentos, debe pasar por una cita médica en esa especialidad.



Tras haber esperado un mes y al ver que no tenía respuesta alguna, el hermano junto al afectado fueron al Policlínico Metropolitano de Huancayo para conseguir una cita en psiquiatría. “Llevé a mi hermano al policlínico y, por exigencia, un doctor me dijo que iban a buscar una referencia. Hicieron la historia clínica de Freddy, pero, desde el ocho de noviembre hasta la fecha, no hay referencia alguna”, informó el familiar.



El señor Alex especificó que la referencia médica que busca su hermano es al Hospital Nacimiento Ramiro Prialé Prialé, donde cuenta con la especialidad de psiquiatría y le pueden brindar los medicamentos que necesita.