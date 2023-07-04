menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Huánuco: adulto de 54 años desapareció hace más de tres semanas tras ir a trabajar

Rotafono de RPP | Eugenio Gomez salió del centro poblado Sachavaca hacia su trabajo en el caserío Tamshi, en Huánuco, pero según sus familiares no regresó a su vivienda.
| | Victor Pacheco
El hombre iba a trabajar al caserío Tamshi en Huánuco

El hombre iba a trabajar al caserío Tamshi en Huánuco | Fuente: Rotafono

Eugenio Gomez Ponciano es un hombre de 54 años que se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 27 de julio en el centro poblado Sachavaca, ubicado en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, región Huánuco. Su cuñado Ceferino Poma se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este caso.

El ciudadano trabaja en una chacra y tienen que pasar el río a través de un bote. Su lugar de labores es en el caserío Tamshi y está en la provincia de Leoncio Prado. Su familiar contó que aquel día fue ahí, pero no regresó más. Por ello, hace este pedido de ayuda para que las autoridades lo busquen por todos lados.

El señor Ceferino sostuvo que ha preguntado a las personas que poseen los boten y ayuda a que crucen los demás, pero nadie lo ha visto. “No hallamos ni su cuerpo ni su nada prácticamente nada de él. Por eso, es que nosotros queremos apoyo ante la autoridad. para que nos apoyen…”, sostuvo.

¿Cómo se perdió el señor?

Su cuñado comentó que le parece extraño que nadie lo haya visto o no lo encuentren, ya que es un pueblo pequeño y todos se conocen. Por dicha razón, hace este pedido de apoyo para que los policías lo sigan buscando y puedan saber qué ha pasado con él.

Eugenio Gomez Ponciano es de tez trigueña, tiene los ojos y el cabello de color negro, la boca es pequeña, la nariz angular, mide 1.58 metros de estatura y posee una contextura delgada. El día que desapareció vestía con un polo de manga lagar de color plomo, un short deportivo azul y unas botas de jebe negras, y portaba una mochila negra.

Para cualquier información pueden llamar al siguiente número: 940734272.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Huánuco adulto desaparecido desaparecido rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Comas: madre busca a menor que desapareció cuando se dirigía a su colegio

Comas: madre busca a menor que desapareció cuando se dirigía a su colegio

 Carabayllo: madre busca a menor con parálisis facial que desapareció tras salir de su casa

Carabayllo: madre busca a menor con parálisis facial que desapareció tras salir de su casa

 SJM: madre continúa con la búsqueda de su hija desaparecida hace cuarenta días

SJM: madre continúa con la búsqueda de su hija desaparecida hace cuarenta días

 La Libertad: padres de censadora desaparecida llegaron hasta Mollepata y recaban información de testigos

La Libertad: padres de censadora desaparecida llegaron hasta Mollepata y recaban información de testigos
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot