Huánuco: adulto de 54 años desapareció hace más de tres semanas tras ir a trabajar

Eugenio Gomez Ponciano es un hombre de 54 años que se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 27 de julio en el centro poblado Sachavaca, ubicado en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, región Huánuco. Su cuñado Ceferino Poma se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este caso.

El ciudadano trabaja en una chacra y tienen que pasar el río a través de un bote. Su lugar de labores es en el caserío Tamshi y está en la provincia de Leoncio Prado. Su familiar contó que aquel día fue ahí, pero no regresó más. Por ello, hace este pedido de ayuda para que las autoridades lo busquen por todos lados.

El señor Ceferino sostuvo que ha preguntado a las personas que poseen los boten y ayuda a que crucen los demás, pero nadie lo ha visto. “No hallamos ni su cuerpo ni su nada prácticamente nada de él. Por eso, es que nosotros queremos apoyo ante la autoridad. para que nos apoyen…”, sostuvo.

¿Cómo se perdió el señor?

Su cuñado comentó que le parece extraño que nadie lo haya visto o no lo encuentren, ya que es un pueblo pequeño y todos se conocen. Por dicha razón, hace este pedido de apoyo para que los policías lo sigan buscando y puedan saber qué ha pasado con él.

Eugenio Gomez Ponciano es de tez trigueña, tiene los ojos y el cabello de color negro, la boca es pequeña, la nariz angular, mide 1.58 metros de estatura y posee una contextura delgada. El día que desapareció vestía con un polo de manga lagar de color plomo, un short deportivo azul y unas botas de jebe negras, y portaba una mochila negra.

Para cualquier información pueden llamar al siguiente número: 940734272.

