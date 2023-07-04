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Huánuco: buscan a adulto mayor que desapareció tras salir de su vivienda de madrugada

Rotafono de RPP | El hombre de 75 años vestía un pantalón de color negro, camisa a cuadros de color azul y un par de sandalias de tipo yanqui.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Mauricio Gonzalez tiene 75 años, mide 1.65 metros, de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros.

Mauricio Gonzalez tiene 75 años, mide 1.65 metros, de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros.

Los familiares de Mauricio Leoncio Gonzales Crisanto se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir ayuda ante la desaparición del hombre de 75 años el pasado cuatro de junio, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito de Amarilis, provincia de Huánuco. 

El hecho se produjo al promediar las 2:00 a. m. cuando Mauricio Leoncio salió de su vivienda en el centro poblado de Chicchuy. Su esposa vio cómo su pareja se levantó de la cama y salió de la habitación, creyendo que él se iría a tomar agua a la cocina o a los servicios. higiénicos. 

Después de varios minutos, decide buscarlo dentro y fuera de la vivienda, pero sin éxito.

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Características del desaparecido

Mauricio González mide 1.65 metros y presenta contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros. El adulto mayor vestía un pantalón de color negro, camisa a cuadros de color azul y un par de sandalias de tipo yanqui. 

Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número:  957 193 235.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

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