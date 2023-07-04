Huánuco: buscan a adulto mayor que desapareció tras salir de su vivienda de madrugada

Los familiares de Mauricio Leoncio Gonzales Crisanto se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir ayuda ante la desaparición del hombre de 75 años el pasado cuatro de junio, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito de Amarilis, provincia de Huánuco.



El hecho se produjo al promediar las 2:00 a. m. cuando Mauricio Leoncio salió de su vivienda en el centro poblado de Chicchuy. Su esposa vio cómo su pareja se levantó de la cama y salió de la habitación, creyendo que él se iría a tomar agua a la cocina o a los servicios. higiénicos.



Después de varios minutos, decide buscarlo dentro y fuera de la vivienda, pero sin éxito.