Huánuco: dos hermanos desaparecen en el río Monzón durante un paseo turístico

Los hermanos fueron arrastrados por el río y no se sabe nada de ellos | Fuente: Rotafono
Graciela Huayascachi se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que dos familiares se encuentran desaparecidos desde la tarde de este último martes 5 de agosto. El hecho sucedió en el río Monzón, ubicado en el caserío Inti Rondas, en el distrito de Mariano Dámaso Beraun, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.
Jaime Canto Crispín, de 45 años y David Canto Crispín, de 27 años son las personas que se perdieron tras ser arrastrados por la corriente de este río, en el sector conocido como La Roca Flotante. La familia quiere que las autoridades sigan buscando a los dos señores hasta encontrarlos, sea cual sea su estado.
Estas son las denuncias policiales de ambos ciudadanos perdidos | Fuente: Rotafono
Graciela contó que su cuñado y su hermano de este último fueron de viaje a Huánuco junto a su demás familia; alrededor de 10 personas, ocho adultos y sus hijos. Ellos estaban hicieron un paseo turístico de forma particular y solo se iban a quedar en este departamento cuatro días.
La mujer relató que Jaime y David estaban bañándose en el río Monzón, pero uno de ellos se lo llevó la corriente y su hermano quiso ayudarlo, pero ambos resultaron siendo arrastrados por las aguas. Su hermana Yolanda Canto, quien estaba con ellos fue la que dio la alerta respectiva.
Ellos son los dos hermanos desaparecidos en este río conocido en Huánuco | Fuente: Rotafono
Las autoridades intentaron buscarlos, pero no hallaron nada y tampoco pudieron hacer una buena búsqueda debido a la fuerza y profundidad del caudal de este río. A pesar de que llevaron equipos de rescate no encontraron nada y la señora Huayascachi dijo que ya no los buscarán más.
Ella exhortó a través del Rotafono a que no abandonen a sus familiares y quiere que aún así no estén con vida los cuerpos de ellos sean hallados para darles una cristiana sepultura. Sin embargo, no pierden las esperanzas de que lleguen especialistas de rescate y que los encuentren sanos y salvos.
Para cualquier información al respecto pueden llamar al siguiente número: 922859804.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono