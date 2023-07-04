Huánuco: dos hermanos desaparecen en el río Monzón durante un paseo turístico

Graciela Huayascachi se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que dos familiares se encuentran desaparecidos desde la tarde de este último martes 5 de agosto. El hecho sucedió en el río Monzón, ubicado en el caserío Inti Rondas, en el distrito de Mariano Dámaso Beraun, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.

Jaime Canto Crispín, de 45 años y David Canto Crispín, de 27 años son las personas que se perdieron tras ser arrastrados por la corriente de este río, en el sector conocido como La Roca Flotante. La familia quiere que las autoridades sigan buscando a los dos señores hasta encontrarlos, sea cual sea su estado.