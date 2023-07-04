menu
Huánuco: dos hermanos desaparecen en el río Monzón durante un paseo turístico

Rotafono de RPP | Estos dos señores estaban bañándose este último martes en este río ubicado en el sector conocido como La Roca Flotante, en Huánuco y fueron arrastrados por la corriente.
| | Victor Pacheco
Los hermanos fueron arrastrados por el río y no se sabe nada de ellos

Los hermanos fueron arrastrados por el río y no se sabe nada de ellos | Fuente: Rotafono

Graciela Huayascachi se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que dos familiares se encuentran desaparecidos desde la tarde de este último martes 5 de agosto. El hecho sucedió en el río Monzón, ubicado en el caserío Inti Rondas, en el distrito de Mariano Dámaso Beraun, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco

Jaime Canto Crispín, de 45 años y David Canto Crispín, de 27 años son las personas que se perdieron tras ser arrastrados por la corriente de este río, en el sector conocido como La Roca Flotante. La familia quiere que las autoridades sigan buscando a los dos señores hasta encontrarlos, sea cual sea su estado.

Estas son las denuncias policiales de ambos ciudadanos perdidos

Estas son las denuncias policiales de ambos ciudadanos perdidos | Fuente: Rotafono

¿Cómo desaparecieron los hermanos?

Graciela contó que su cuñado y su hermano de este último fueron de viaje a Huánuco junto a su demás familia; alrededor de 10 personas, ocho adultos y sus hijos. Ellos estaban hicieron un paseo turístico de forma particular y solo se iban a quedar en este departamento cuatro días.

La mujer relató que Jaime y David estaban bañándose en el río Monzón, pero uno de ellos se lo llevó la corriente y su hermano quiso ayudarlo, pero ambos resultaron siendo arrastrados por las aguas. Su hermana Yolanda Canto, quien estaba con ellos fue la que dio la alerta respectiva.

Ellos son los dos hermanos desaparecidos en este río conocido en Huánuco

Ellos son los dos hermanos desaparecidos en este río conocido en Huánuco | Fuente: Rotafono

Piden a autoridades no cancelas la búsqueda

Las autoridades intentaron buscarlos, pero no hallaron nada y tampoco pudieron hacer una buena búsqueda debido a la fuerza y profundidad del caudal de este río. A pesar de que llevaron equipos de rescate no encontraron nada y la señora Huayascachi dijo que ya no los buscarán más.

Ella exhortó a través del Rotafono a que no abandonen a sus familiares y quiere que aún así no estén con vida los cuerpos de ellos sean hallados para darles una cristiana sepultura. Sin embargo, no pierden las esperanzas de que lleguen especialistas de rescate y que los encuentren sanos y salvos.

Para cualquier información al respecto pueden llamar al siguiente número: 922859804.

Para cualquier información al respecto pueden llamar al siguiente número: 922859804.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Ayacucho: piden apoyo para que escolar de 10 años participe en concurso internacional de matemáticas

 San Juan de Lurigancho: padre pide ayuda para encontrar a su hija de 15 años

 San Juan de Lurigancho: buscan a adulta mayor de 87 años con demencia senil

 Lima: piden donadores de sangre para operación de adulto mayor con fractura en la cadera

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

