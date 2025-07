Huánuco: joven de 24 años desapareció hace una semana en la plaza de Armas de Puerto Inca

¿Cómo desapareció la joven?

Según Annie, su hermana salió en la noche para juntarse con unas amigas para comer en puerto Sungaro. Sin embargo, ella pidió que la dejen en la plaza de Armas de Puerto Inca y dijo que de ahí se iba a encontrar con sus amistades, pero ellas dijeron que no fue a esta comida.

Su familia no sabe por qué fue a este lugar ni con quien estaba, solo que ahí fue la última vez que fue vista. Llamaron a sus amigas y solo dijeron que no acudió a dicha reunión y que no saben dónde está. “Desde ese momento prácticamente está desaparecida”, manifestó.

Otra información que conocen es que antes de ir a Puerto Inca es que estaba con su expareja y que él lo dejó en tal lugar. Su hermana pide a la policía que amplie la investigación al respecto y que la ciudadanía y locales aledaños entregue los videos de las cámaras de vigilancias para dar con su paradero.