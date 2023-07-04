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Huánuco: piden ayuda para encontrar a niña de dos años desaparecida hace dos meses

Rotafono de RPP | La familia de la pequeña Zoe Criollo Paucar se ha trasladado del distrito de San Rafael, en la región Huánuco, a Lima para solicitar la intervención de la Dirección de Investigación de Delitos y el Ministerio de la Mujer.
| | Laura Urbina Saldaña
La menor fue vista por última vez en el lavadero de su casa, a las 2:30 de la tarde, en el caserío 1 de Mayo.

La menor fue vista por última vez en el lavadero de su casa, a las 2:30 de la tarde, en el caserío 1 de Mayo. | Fuente: Rotafono

Clinton Criollo y Ada Paucar se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar que se intensifique la búsqueda de su hija Zoe Aitana Criollo Paucar, una niña de dos años que desapareció el lunes 16 de febrero en la región de Huánuco.

Según la madre, la menor fue vista por última vez en el lavadero de su casa, a las 2:30 de la tarde, en el caserío 1 de Mayo, en el distrito de San Rafael, mientras quedaba al cuidado de su sobrina de 15 años, quien a la vez encerraba a sus gallinas. La madre salió un momento al campo a alimentar a sus animales, pero cuando regresó ya no encontró a su hija.

A pesar de las intensas labores de búsqueda que involucraron a equipos de rescate y drones en el río y en su localidad, el padre Clinton Criollo dijo que no han hallado rastro alguno tras más de dos meses de esfuerzos.

Ante la falta de resultados, la familia se ha trasladado a la ciudad de Lima para solicitar la intervención de la Dirección de Investigación de Delitos y el Ministerio de la Mujer.

Los padres piden el apoyo de la población peruana para difundir el caso, temiendo que la pequeña pueda ser víctima de una red de trata de personas. 

Cualquier información sobre el paradero de la pequeña Zoe, puede comunicarse a los siguientes números telefónicos al 918 537 837 - 966 396 409 o llamar al 114 de la Policía Nacional. 

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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