Huarochirí: familia busca a adolescente que desapareció cuando salió a un mercado

Con la voz entrecortada y un video grabado en presencia de todos sus vecinos, Erika Ferro Meza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo Adrian Castro Ferro, de 14 años, quien está desaparecido desde el pasado 24 de julio tras salir de su vivienda ubicada en la zona conocida como Jicamarca, distrito de San Antonio de Chaclla, provincia de Huarochirí, Lima.



Erika Ferro informó que ella y su hijo salieron al promediar las siete de la mañana. Según indicó, ella fue a su centro de labores mientras que su hijo acudió a un mercado a una cuadra de su vivienda para luego ambos encontrarse en el trabajo de Erika.

Sin embargo, con el pasar de los minutos el adolescente de 14 años nunca llegó.



“Salimos juntos de mi domicilio a las siete de la mañana. Mi hijo se fue rumbo al mercado de mi zona y yo me fui a mi trabajo, donde nos íbamos a encontrar”, afirmó Erika Ferro.

