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Huarochirí: familia busca a adolescente que desapareció cuando salió a un mercado

Rotafono de RPP | La última vez que vieron a Adrian Castro vestía una polera y zapatillas azules en el distrito de San Antonio de Chaclla, provincia de Huarochirí, Lima.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Erika Ferro Meza se dirige a su hijo con la esperanza de que pueda retornar a casa.
Erika Ferro Meza se dirige a su hijo con la esperanza de que pueda retornar a casa.

Con la voz entrecortada y un video grabado en presencia de todos sus vecinos, Erika Ferro Meza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo Adrian Castro Ferro, de 14 años, quien está desaparecido desde el pasado 24 de julio tras salir de su vivienda ubicada en la zona conocida como Jicamarca, distrito de San Antonio de Chaclla,  provincia de Huarochirí, Lima.

Erika Ferro informó que ella y su hijo salieron al promediar las siete de la mañana. Según indicó, ella fue a su centro de labores mientras que su hijo acudió a un mercado a una cuadra de su vivienda para luego ambos encontrarse en el trabajo de Erika.

Sin embargo, con el pasar de los minutos el adolescente de 14 años nunca llegó.

“Salimos juntos de mi domicilio a las siete de la mañana. Mi hijo se fue rumbo al mercado de mi zona y yo me fui a mi trabajo, donde nos íbamos a encontrar”, afirmó Erika Ferro. 

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Características del desaparecido

Adrian Castro Ferro tiene 14 años, mide 1.78 metros, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros, de tez trigueña y contextura gruesa. La última vez que lo vieron vestía una polera y zapatillas azules. 

Erika Ferro y su esposo se encuentran desesperados por encontrar a su hijo pues temen por su seguridad. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al 966810681 o al número de la policía al 114. 

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