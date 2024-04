Huaura: profesora desaparecida fue encontrada viva en una quebrada en la zona de Ambar

La comunicación era escasa

Al no haber señal y cobertura en el lugar, la profesora no tenía una comunicación mediante WhatsApp con sus hijos, pues según señala Danna Sernaca, el lugar donde estaba hospedada su madre no contaba con el servicio eléctrico. Los vecinos y pobladores de la zona servían de ayuda para comunicarse con los familiares y decirle a la profesora los mensajes que le enviaban sus seres queridos.



El día de la desaparición, loss vecinos señalaron a la familia que la profesora salió del lugar de su hospedaje y se fue rumbo a la carretera para dirigirse al distrito de Ambar. Eso es lo último que se sabe de la docente.



Sus familiares, consternados, fueron hasta Huacho para presentar la denuncia y continuar con la búsqueda. Asimismo, el esposo de Gloria Machuca fue hasta su lugar de residencia y observaron las cosas personales de la docente en perfecto estado.