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Ica: buscan a adulto mayor que desapareció hace cuatro días tras retirar dinero

Rotafono de RPP | La familia de Lucio Paucar Valenzuela, de 67 años, pide ayuda para encontrarlo, ya que no tienen comunicación con él desde el viernes 31 de julio en la ciudad de Ica.
| | Laura Urbina Saldaña
Don Lucio Paucar es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta y de cabello negro.

Don Lucio Paucar es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta y de cabello negro. | Fuente: Cortesía

Lucio Paucar Valenzuela, de 67 años, se encuentra desaparecido desde el viernes 31 de julio, luego de que retirara dinero de un cajero de un banco en el centro de la ciudad de Ica. Su familia lo busca con desesperación y pide ayuda a las autoridades para localizarlo.

A través del Rotafono de RPP, Elizabeth Paucar contó que su padre, de profesión ingeniero civil, fue visto por última vez en las inmediaciones de la plaza de Armas de Ica, cuando acudió a un cajero a sacar 200 soles de su cuenta bancaria.

Según el testimonio de su hija, el señor Lucio Paucar salió de su casa en Pueblo Nuevo entre las 7:30 p. m. y las 8:00 p. m. con la intención inicial de cenar con una de sus hijas, pero el adulto mayor canceló la cita poco después alegando que se reunirían al día siguiente.

“Mi papá salió el viernes, alrededor de las 7:30 u 8:00 de Pueblo Nuevo. Se iba a encontrar con mi hermana para comer, porque ella también vive por ahí, pero luego la llama y cancela la cita, diciéndole que mejor se reunían al día siguiente”, explicó.

A pesar de haber estado en una reunión previa y de haber bebido alcohol, se dirigió al centro de Ica, se acercó a un cajero y luego cruzó hacia la calle Lima, en dirección a la zona conocida como "Polvos". Desde ahí se desconoce su paradero. 

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Características del desaparecido

Don Lucio Paucar es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta y de cabello negro.  

La familia hace un llamado a la comunidad de Ica para aportar cualquier dato que ayude a dar con su ubicación. Si usted lo ha visto, puede comunicarse al siguiente número telefónico 978 805 033 o llamar al 114 de la Policía Nacional. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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Desaparece adulto mayor Buscan a Lucio Paucar Rotafono Ica Policía Nacional
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