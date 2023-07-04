Ica: buscan a adulto mayor que desapareció hace cuatro días tras retirar dinero

Lucio Paucar Valenzuela, de 67 años, se encuentra desaparecido desde el viernes 31 de julio, luego de que retirara dinero de un cajero de un banco en el centro de la ciudad de Ica. Su familia lo busca con desesperación y pide ayuda a las autoridades para localizarlo.

A través del Rotafono de RPP, Elizabeth Paucar contó que su padre, de profesión ingeniero civil, fue visto por última vez en las inmediaciones de la plaza de Armas de Ica, cuando acudió a un cajero a sacar 200 soles de su cuenta bancaria.

Según el testimonio de su hija, el señor Lucio Paucar salió de su casa en Pueblo Nuevo entre las 7:30 p. m. y las 8:00 p. m. con la intención inicial de cenar con una de sus hijas, pero el adulto mayor canceló la cita poco después alegando que se reunirían al día siguiente.

“Mi papá salió el viernes, alrededor de las 7:30 u 8:00 de Pueblo Nuevo. Se iba a encontrar con mi hermana para comer, porque ella también vive por ahí, pero luego la llama y cancela la cita, diciéndole que mejor se reunían al día siguiente”, explicó.

A pesar de haber estado en una reunión previa y de haber bebido alcohol, se dirigió al centro de Ica, se acercó a un cajero y luego cruzó hacia la calle Lima, en dirección a la zona conocida como "Polvos". Desde ahí se desconoce su paradero.