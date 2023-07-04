Ica: buscan a hombre de 34 años que desapareció con su perrita hace más de cuatro meses

Nicolás Quiñones se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano Alonso Quiñones y de su perrita que están desaparecidos hace más de cuatro meses tras salir de su vivienda ubicada en Ica.



Desde el pasado 27 de febrero, los familiares de Alonso no saben nada de él. Al promediar las cinco de la tarde, el hombre de 34 años salió de su vivienda ubicada en la zona conocida como Las Arenas, donde vivía con sus hermanos. Sin embargo, con el pasar de las horas, Alonso no retornó.

Nicolás cuenta que luego de la desaparición de su hermano, el hombre de 34 años, eliminó sus redes y no se supo más de él. La última vez que lo vieron fue con su mascotita y su mochila.

