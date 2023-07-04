Ica: buscan a hombre de 34 años que desapareció con su perrita hace más de cuatro meses

Alonso Quiñones tiene 34 años, mide 1.80 metros, de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros, de tez blanca.
Nicolás Quiñones se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano Alonso Quiñones y de su perrita que están desaparecidos hace más de cuatro meses tras salir de su vivienda ubicada en Ica.
Desde el pasado 27 de febrero, los familiares de Alonso no saben nada de él. Al promediar las cinco de la tarde, el hombre de 34 años salió de su vivienda ubicada en la zona conocida como Las Arenas, donde vivía con sus hermanos. Sin embargo, con el pasar de las horas, Alonso no retornó.
Nicolás cuenta que luego de la desaparición de su hermano, el hombre de 34 años, eliminó sus redes y no se supo más de él. La última vez que lo vieron fue con su mascotita y su mochila.
Alonso Quiñones tiene 34 años, mide 1.80 metros, de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros, de tez blanca. La última vez que fue visto, vestía un polo verde de manga corta, pantalón jogger y zapatillas de color verde. En el caso de la mascotita, era de tamaño pequeño, de color blanco con manchas negras.
Nicolás hace un llamado a las autoridades y población para que puedan sumarse en la búsqueda de su hermano. Si usted lo ha visto por favor, llamar al 996 984 349.
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