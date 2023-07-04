Ica: familia busca a hombre de 58 años que desapareció hace casi tres meses

Ruth Karina Pinedo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su tío Ney Shuña Isuiza, quien es natural de Huánuco y desapareció desde abril en el departamento de Ica, lugar donde viajó para trabajar.



Ruth cuenta que su tío, quien vivía en el distrito de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, acudió a Ica para trabajar en una chacra de cosecha de uva. Según Ruth, el hombre de 58 años siempre los llamaba semanalmente, pero después del 17 de abril registraron la última llamada donde no tuvieron buena comunicación con Ney por la cobertura y no supieron más de él.