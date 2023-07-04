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Ica: paciente con derrame pleural fue trasladada al Hospital IV Augusto Hernández

Rotafono de RPP | Rosario Remigio afirmó que aún esperan los resultados de la tomografía de su hermana, ya que no saben si ella se quedará internada en el Hospital de Ica o será trasladada a Lima.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Rosario del Carmen Remigio Velázquez se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que trasladaron a su hermana Carmela Remigio Velázquez.

Rosario del Carmen Remigio Velázquez se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que trasladaron a su hermana Carmela Remigio Velázquez. | Fuente: Composición / Andina

Rosario del Carmen Remigio Velázquez se comunicó con el Rotafono de RPP para dar un mensaje de agradecimiento debido a que trasladaron a su hermana Carmela Remigio Velázquez, de 50 años, quien tiene derrame pleural y fue trasladada desde el Hospital René Toche Groppo de EsSalud de Chincha, en la región Ica, hacia el Hospital IV Augusto Hernández.

La ciudadana contó que después de difundir su pedido a través de Rotafono, las autoridades de salud se comunicaron con ella y llegó en la madrugada de hoy, miércoles 15 de julio al Hospital IV Augusto Hernández, donde le practicaron una tomografía

“Mi hermana ha sido trasladada a las tres de la mañana al hospital de Ica, ya se encuentra acá para que le realicen la tomografía, todavía no se sabe el diagnóstico y nos han dicho que se quede en observación”, afirmó. 

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¿Por qué era tan importante trasladar a Carmela?

Rosario cuenta que su hermana fue internada en el Hospital René Toche el pasado 11 de julio, luego que los médicos le detectaran derrame pleural y bronquitis aguda. 

Los doctores señalaron hace dos días atrás que debían hacer exámenes más específicos debido a que no saben con exactitud el tiempo de su enfermedad. Por lo que, informaron que lo mejor era realizar una tomografía en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza EsSalud. El problema era que no se había podido dar el traslado 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

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