Ica: paciente con derrame pleural fue trasladada al Hospital IV Augusto Hernández

¿Por qué era tan importante trasladar a Carmela?



Rosario cuenta que su hermana fue internada en el Hospital René Toche el pasado 11 de julio, luego que los médicos le detectaran derrame pleural y bronquitis aguda.

Los doctores señalaron hace dos días atrás que debían hacer exámenes más específicos debido a que no saben con exactitud el tiempo de su enfermedad. Por lo que, informaron que lo mejor era realizar una tomografía en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza EsSalud. El problema era que no se había podido dar el traslado