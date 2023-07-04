Independencia: adulta que padece esquizofrenia se perdió hace dos días tras ir a buscar a su mamá

Desire Zavaleta se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermana llamada Luz Paola Zavaleta Gonzales, quien se perdió el último domingo 15 de marzo tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Independencia.

El hecho se dio al promediar las 6.00 a. m. cuando la mujer de 36 años salió de su casa sin avisar a nadie. La familia presume que ella salió con la intención de seguir a su madre, quien acostumbra a ir a misa a esa hora constantemente.

Cuando los familiares se dieron cuenta del hecho, rápidamente salieron a buscar a Luz, pero no lograron encontrarla. La preocupación de Desire es que su hermana sufre de esquizofrenia y de depresión crónica.

“Tiene problemas psiquiátricos recién diagnosticados. Se fue aparentemente siguiendo a mi mamá en un descuido de todos dormíamos mi mamá siempre va a misa. Ella quería ir al centro de lima a las nazarenas, hemos ido ahí y a las iglesias del rededor”, afirmó.

