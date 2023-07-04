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Independencia: adulta que padece esquizofrenia se perdió hace dos días tras ir a buscar a su mamá

Rotafono de RPP | Desire Zavaleta cree que su hermana de 36 años salió de su vivienda con la intención de buscar a su madre, quien acostumbra a ir a misas, pero no regresó a su casa en Independencia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Luz Paola Zavaleta tiene 36 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, de tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros, nariz recta y de boca mediana.

Luz Paola Zavaleta tiene 36 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, de tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros, nariz recta y de boca mediana.

Desire Zavaleta se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermana llamada Luz Paola Zavaleta Gonzales, quien se perdió el último domingo 15 de marzo tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Independencia

El hecho se dio al promediar las 6.00 a. m. cuando la mujer de 36 años salió de su casa sin avisar a nadie. La familia presume que ella salió con la intención de seguir a su madre, quien acostumbra a ir a misa a esa hora constantemente. 

Cuando los familiares se dieron cuenta del hecho, rápidamente salieron a buscar a Luz, pero no lograron encontrarla. La preocupación de Desire es que su hermana sufre de esquizofrenia y de depresión crónica

“Tiene problemas psiquiátricos recién diagnosticados. Se fue aparentemente siguiendo a mi mamá en un descuido de todos dormíamos mi mamá siempre va a misa. Ella quería ir al centro de lima a las nazarenas, hemos ido ahí y a las iglesias del rededor”, afirmó. 

La última vez que la vieron, vestía polo color mostaza, pantalón y zapatillas negras.
La última vez que la vieron, vestía polo color mostaza, pantalón y zapatillas negras.
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Características de la desaparecida

Luz Paola Zavaleta tiene 36 años, mide 1.60 metros de estatura, es de contextura delgada, tiene la tez blanca, y los ojos y el cabello castaño oscuro, posee una nariz recta y la boca mediana. La última vez que la vieron vestía polo color mostaza, y un pantalón y unas zapatillas negras.

Desire hace un llamado a la población para poder encontrar a su hermana debido a que teme por su seguridad. Si usted la ha visto, por favor llamar al siguiente número: 964 146 631 o llamar al número de la policía al 114. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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