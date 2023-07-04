Independencia: adulto desaparece tras sacar plata de un banco en el Royal Plaza [VIDEO]

Michel Raphael Asto Delgado es un adulto de 34 años que se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 29 de diciembre, luego de sacar dinero de un banco ubicado en el Royal Plaza, en el distrito limeño de Independencia. Han pasado más de tres días y su familia no sabe nada de él.

Marco Asto Delgado, hermano menor del señor perdido, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo y hacer la denuncia pública. El joven indicó que han podido secuestrarlo debido a que la pareja de Michel vio que su tarjeta registro compras por internet de más de 1000 soles en Falabella.

El ciudadano pide ayuda a las autoridades correspondientes como la policía para que amplie la búsqueda. Además, sostuvo que Falabella no ha dado las facilidades a los familiares con respecto a videos, destinatarios y datos de las personas que hicieron esas compras no reconocidas; solo le dijeron que vaya al banco de la tarjeta usada, el cual pertenece al BCP.