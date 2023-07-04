menu
Independencia: adulto desaparece tras sacar plata de un banco en el Royal Plaza [VIDEO]

Rotafono de RPP | Michel Asto Delgado, de 34 años fue visto por última vez en un banco del Royal Plaza, en Independencia y su familia pide ayuda para poder encontrarlo rápidamente.
| | Victor Pacheco
El señor desaparecido fue visto por última vez en el Royal Plaza de Independencia
El señor desaparecido fue visto por última vez en el Royal Plaza de Independencia | Fuente: Rotafono

Michel Raphael Asto Delgado es un adulto de 34 años que se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 29 de diciembre, luego de sacar dinero de un banco ubicado en el Royal Plaza, en el distrito limeño de Independencia. Han pasado más de tres días y su familia no sabe nada de él.

Marco Asto Delgado, hermano menor del señor perdido, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo y hacer la denuncia pública. El joven indicó que han podido secuestrarlo debido a que la pareja de Michel vio que su tarjeta registro compras por internet de más de 1000 soles en Falabella.

El ciudadano pide ayuda a las autoridades correspondientes como la policía para que amplie la búsqueda. Además, sostuvo que Falabella no ha dado las facilidades a los familiares con respecto a videos, destinatarios y datos de las personas que hicieron esas compras no reconocidas; solo le dijeron que vaya al banco de la tarjeta usada, el cual pertenece al BCP.

Su pareja de Michel vio que realizaron compras por internet de la tarjeta

Su pareja de Michel vio que realizaron compras por internet de la tarjeta | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció el ciudadano?

Marco Asto contó que su hermano Michel fue como todos los días a su trabajo en Surquillo. Él salió a las 5.20 p. m. aproximadamente y tomó el bus del Metropolitano en la estación Angamos. Luego, bajó en la estación Izaguirre y se dirigió al banco en el Royal Plaza.

Marco confirmó que su hermano entró a esta entidad bancaria al promediar 6.40 p. m., pero eso fue lo último que supo; solo que retiró un monto pequeño de dinero. De ahí no sabe a dónde se fue y si estaba solo o acompañado; por ello, es fundamental que revisen los videos de las cámaras de la vía pública y de negocios aledaños.

La pareja de Michel Asto fue al día siguiente al banco respectivo para reclamar y pedir información, pero le dijeron que solo el titular podía recibir estos datos. Esta respuesta le pareció ridículo, dado que el señor se encuentra desaparecido y es clave que se la den; sobre todo, a la policía encargada de la búsqueda.

Michel Asto Delgado junto a su familia

Michel Asto Delgado junto a su familia | Fuente: Rotafono

Característica del desaparecido

Michel Asto Delgado es un padre de familia de 34 años de tez trigueña, con los ojos y cabello de color negro, la boca mediana, la nariz aguileña, mide 1.70 metros de estatura y es de contextura robusta. Sobre su vestimenta, llevaba una casaca negra y un polo plomo; además, en la pierna izquierda tiene una cicatriz grande.

Para cualquier información pueden comunicarse el siguiente número: 982027504

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Independencia desaparecido adulto desaparecido rotafono
