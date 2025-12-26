Independencia: buscan a joven de 19 años que desapareció tras contactarse con joven en TikTok

Silene Mendoza busca con desesperación a su hija de 19 años, Ana Belén Aparicio Mendoza, quien desapareció el martes 23 de diciembre, en el distrito limeño de Independencia, luego de que saliera de su casa para verse con un hombre a quien conoció por TikTok.

Silene denunció el hecho ante el Departamento de Investigación Criminal de Independencia para que la Policía Nacional le ayude a encontrar a su hija, una estudiante de secundaria, que salió de su vivienda entre las 8 y 9 de la mañana en el asentamiento humano Cruz de Mayo y hasta el momento no ha regresado a su hogar.

A través del Rotafono de RPP, la madre de familia dijo que el último martes su hija se encontró con un joven llamado Hugo, cerca del Hotel Sheraton en el Centro Cívico de Lima, a las 4 de la tarde, con quien mantenía comunicación por TikTok.

Sin embargo, él mismo dijo a la señora, a través de Tiktok, que la joven llegó al lugar, pero luego se retiró con un hombre de contextura gruesa que vestía sandalias, internándose en un parque cercano, punto donde perdió contacto con ella.

La señora Silene pidió la ayuda urgente para que le puedan proporcionar las cámaras de video de la zona, a fin de identificar al acompañante de su hija y localizar su paradero, pues teme por su seguridad.

Ana Belén ha perdido comunicación con su madre hace dos días. Su celular se encuentra apagado y eso genera preocupación a la familia.