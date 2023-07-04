menu
Independencia: buscan a menor de 14 años que abandonó su casa tras dejar carta de despedida

Rotafono de RPP | Ariana Nicole Cruces Garabito salió de su hogar junto con su mascota. Su madre pide ayuda para encontrarla.
| | Laura Urbina Saldaña
Ariana vestía un pantalón verde, polo blanco con manchas rojas y una casaca negra. Además, le acompaña su perro.

Ariana vestía un pantalón verde, polo blanco con manchas rojas y una casaca negra. Además, le acompaña su perro. | Fuente: Rotafono

Lady Garavito Medina se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades le ayuden a localizar a su hija Ariana Nicole Cruces Garabito, de 14 años, quien fue reportada como desaparecida, tras abandonar su casa y dejar una nota de despedida, el sábado 17 de enero en el distrito limeño de Independencia.  

La adolescente se fue de su domicilio a las 6:56 de la mañana junto con su mascota, dejando una nota en la que pedía perdón a sus padres por su decisión y aseguraba que regresaría dentro de dos a tres días, indicando que necesitaba un espacio para “ordenar sus pensamientos y despejar su mente”.

“Mi hija salió temprano de casa dejando una nota pidiendo perdón por sus actos de salir de casa, pero indicándonos que no nos preocupemos, que volvería en dos o tres días”, relató.

La señora Lady Garavito dijo que su hija se marchó sin su laptop y celular, luego de que le restringieran el acceso a redes sociales por conductas inapropiadas.

La familia ya ha contactado a las autoridades, amigos cercanos y al entorno escolar, pero hasta el momento no existen pistas sobre su paradero.

“Hemos conversado con los profesores del colegio y algunos compañeros más cercanos. La hemos buscado por todo el barrio sin encontrar ningún rastro; ella no se ha comunicado todavía conmigo y no sé qué más hacer para que aparezca”, contó.


Característica de Ariana

En el momento de su salida, Ariana viste un pantalón verde, polo blanco con manchas rojas y una casaca negra. Llevaba consigo una mochila y un tomatodo de color celeste. Además, le acompaña su perro pequeño. El can es de pelaje color blanco y viste un polo celeste y lleva una correa rosada.

Cualquier información sobre el paradero de la menor, puede comunicarse con la madre Lady Garavito al siguiente número telefónico 948 089 659 o llamar al 114 de la Policía Nacional.  

Piden ayuda para localizar a menor 

Lady Garavito solicitó urgentemente el apoyo de la comunidad para encontrarla sana y salva.

“Pido la ayuda de ustedes para que me puedan ayudar a localizarla. Ella es una buena niña, solamente que toma decisiones muy arrebatadas. Por favor, ayúdenme”, expresó. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Adolescente desaparecida Buscan a menor Rotafono Independencia Personas desaparecidas Policía Nacional
