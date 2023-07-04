menu
Independencia: familia busca a madre e hija que desaparecieron tras salir de colegio

Rotafono de RPP | La desaparición de madre e hija ocurrió el pasado 27 de agosto.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Edith se encuentra desesperada por la seguridad de su nieta y de su hija pues son más de tres días de desaparecidas.

Edith Poma Salinas se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para reportar la desaparición de su hija Ana Gabriela Rumay Poma (32) y su nieta Esperanza María Belén Chávez  Rumay (4) el pasado 27 de agosto, tras salir de un colegio, ubicado en el distrito limeño de Independencia.

Esa fecha, Ana Gabriela, quien padece de transtorno depresivo, psicosis orgánica y retraso leve, pasó por el colegio de su menor hija y la recogió indicando que la llevaría al médico.

Poco tiempo después, Edith Poma fue al centro educativo y no halló a su nieta. Por más que trató de hallar a su hija en los alrededores, no tuvo éxito.

Características de las desaparecidas

Esperanza Chavez tiene cuatro años, mide 1.10 metros, es de contextura gruesa, tez trigueña, nariz aguileña, ojos albinos y cabello color castaño oscuro. La menor vestía uniforme color azul y zapatillas blancas.

En tanto, Ana Gabriela Rumay mide 1.55 metros, es de contextura delgada, nariz aguileña, tez trigueña y ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que le vio vestía un pantalón plomo y una casaca marrón.

Si usted las ha visto, llamar al siguiente número: 936 575 151.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

desaparecidas Mujeres colegio Rotafono Lima Independencia
