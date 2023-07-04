Independencia: familia busca a madre e hija que desaparecieron tras salir de colegio

Edith Poma Salinas se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para reportar la desaparición de su hija Ana Gabriela Rumay Poma (32) y su nieta Esperanza María Belén Chávez Rumay (4) el pasado 27 de agosto, tras salir de un colegio, ubicado en el distrito limeño de Independencia.

Esa fecha, Ana Gabriela, quien padece de transtorno depresivo, psicosis orgánica y retraso leve, pasó por el colegio de su menor hija y la recogió indicando que la llevaría al médico.



Poco tiempo después, Edith Poma fue al centro educativo y no halló a su nieta. Por más que trató de hallar a su hija en los alrededores, no tuvo éxito.