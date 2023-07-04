Independencia: familia busca a menor de 17 años que desapareció hace cuatro días

Valentino Espinoza tiene 17 años, mide 1.73 metros, de contextura delgada, cabello castaño oscuro, nariz recta.
Piero Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano Valentino Espinoza Gaitán el pasado primero de junio, tras salir de su vivienda en el distrito limeño de Independencia.
El hecho se produjo al promediar las 9:30 a. m., cuando Valentino se fue de su casa, ubicada en la primera cuadra de la calle Huáscar, con sus enseres, aprovechando que su hermano Piero se encontraba descansando. Sus familiares pensaron que Valentino volvería en un par de horas; sin embargo, aquello no ocurrió.
Valentino Espinoza tiene 17 años, mide 1.73 metros, es de contextura delgada y tiene cabello castaño oscuro, nariz recta.
Piero aseguró que personal policial lo acompañó hasta el lugar donde trabajaba como almacenero, en la calle Los Talleres, y la dueña de la empresa de ventas de zapatillas indicó que el muchacho había revelado que se iría a trabajar a Puerto Maldonado.
El hermano afirmó también que su Valentino no contesta los mensajes ni las llamadas telefónicas, por lo que teme que haya sido víctima de trata.
Ante esta situación, hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que puedan ayudarlo con la búsqueda.
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