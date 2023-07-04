Independencia: familia busca a menor de 17 años que desapareció hace cuatro días

Características del desaparecido



Valentino Espinoza tiene 17 años, mide 1.73 metros, es de contextura delgada y tiene cabello castaño oscuro, nariz recta.



Piero aseguró que personal policial lo acompañó hasta el lugar donde trabajaba como almacenero, en la calle Los Talleres, y la dueña de la empresa de ventas de zapatillas indicó que el muchacho había revelado que se iría a trabajar a Puerto Maldonado.



El hermano afirmó también que su Valentino no contesta los mensajes ni las llamadas telefónicas, por lo que teme que haya sido víctima de trata.

Ante esta situación, hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que puedan ayudarlo con la búsqueda.