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Independencia: familia reporta desaparición de mujer con discapacidad mental desde hace seis días

Rotafono de RPP | Alexandra Arrisueño Vasquez se perdió el 24 de marzo, luego de que saliera de su vivienda, situada en la avenida Dos de Marzo, en el distrito limeño Independencia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Alexandra tiene 23 años, mide 1.55 metros, de contextura gruesa, nariz recta, ojos castaños oscuros, y cabellos castaños claros, tez blanca.

Alexandra tiene 23 años, mide 1.55 metros, de contextura gruesa, nariz recta, ojos castaños oscuros, y cabellos castaños claros, tez blanca.

Wendy Marisol se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Alexandra Arrisueño Vasquez, de 23 años, quien se perdió el martes 24 de marzo tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Independencia

El hecho se dio al promediar las 7.00 a. m. cuando la señora se fue a trabajar y dejó a Alexandra al cuidado de sus hermanos. Sin embargo, el mayor de sus hijos también salió de su casa en la avenida Dos de Marzo para llevar al menor de los hermanos a su colegio. Fue en ese periodo de tiempo que la joven aprovechó en salir. 

Al volver a su hogar, la familia se dio cuenta de la ausencia de la mujer de 23 años y comenzaron con la búsqueda de inmediato, pero no tuvieron éxito. 

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Características de la desaparecida

Alexandra tiene 23 años, mide 1.55 metros, es de contextura gruesa, nariz recta, ojos castaños oscuros, cabellos castaños claros y de tez blanca. Wendy dijo que su hija tiene retardo mental leve, por lo que teme por su seguridad.

La familia hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudar a buscar a la joven de 23 años. Si usted la ha visto, por favor, llamar al 981 984 747 o al 114 de la Policía Nacional. 

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