Independencia: familia reporta desaparición de mujer con discapacidad mental desde hace seis días

Wendy Marisol se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Alexandra Arrisueño Vasquez, de 23 años, quien se perdió el martes 24 de marzo tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Independencia.

El hecho se dio al promediar las 7.00 a. m. cuando la señora se fue a trabajar y dejó a Alexandra al cuidado de sus hermanos. Sin embargo, el mayor de sus hijos también salió de su casa en la avenida Dos de Marzo para llevar al menor de los hermanos a su colegio. Fue en ese periodo de tiempo que la joven aprovechó en salir.

Al volver a su hogar, la familia se dio cuenta de la ausencia de la mujer de 23 años y comenzaron con la búsqueda de inmediato, pero no tuvieron éxito.

