Independencia: familia reporta desaparición de mujer con discapacidad mental desde hace seis días

Alexandra tiene 23 años, mide 1.55 metros, de contextura gruesa, nariz recta, ojos castaños oscuros, y cabellos castaños claros, tez blanca.
Wendy Marisol se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Alexandra Arrisueño Vasquez, de 23 años, quien se perdió el martes 24 de marzo tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Independencia.
El hecho se dio al promediar las 7.00 a. m. cuando la señora se fue a trabajar y dejó a Alexandra al cuidado de sus hermanos. Sin embargo, el mayor de sus hijos también salió de su casa en la avenida Dos de Marzo para llevar al menor de los hermanos a su colegio. Fue en ese periodo de tiempo que la joven aprovechó en salir.
Al volver a su hogar, la familia se dio cuenta de la ausencia de la mujer de 23 años y comenzaron con la búsqueda de inmediato, pero no tuvieron éxito.
Alexandra tiene 23 años, mide 1.55 metros, es de contextura gruesa, nariz recta, ojos castaños oscuros, cabellos castaños claros y de tez blanca. Wendy dijo que su hija tiene retardo mental leve, por lo que teme por su seguridad.
La familia hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudar a buscar a la joven de 23 años. Si usted la ha visto, por favor, llamar al 981 984 747 o al 114 de la Policía Nacional.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.