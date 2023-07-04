Independencia: encuentran a niño que había desaparecido hace una semana

¿Cómo se perdió el niño ?



Briggith contó que su hijo Dayiro Esmit Guiara Pimentel, de 12 años, se perdió el pasado 22 de mayo en inmediaciones del centro comercial del Megaplaza. El hecho se dio al promediar las ocho de la noche, cuando la mujer de 30 años se encontraba con Dayiro y su otro hijo de cuatro años. Fueron en busca de servicios higiénicos dejando a Dayiro a cargo del pequeño negocio ambulatorio. Después de 20 minutos, Briggith regresó con su menor a su negocio, pero no logró encontrar a Dayiro.

Algunos testigos le indicaron que vieron al adolescente de 12 años conversar con un joven de aproximadamente 18 años y ellos se habrían ido juntos.