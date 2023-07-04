Independencia: encuentran a niño que había desaparecido hace una semana

Dayiro Esmit Guiara Pimentel tiene 12 años, mide 1.55 metros, de contextura delgada, tez trigueña, de ojos y cabellos castaños oscuros.
Briggith Verónica Pimentel Cadenas se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que encontraron a su hijo Dayiro Esmit Guiara Pimentel, de 12 años, quien había desaparecido tras acompañarla a vender caramelos.
Briggith contó que otro comerciante ambulante lo vio al promediar la 1:30 am en el boulevard del centro comercial del Megaplaza. El trabajador procedió a llamar a la madre, quien llegó inmediatamente a la zona y pudo encontrarse con su hijo.
“Ayer le encontraron a mi hijo, lo encontró una persona que trabaja en el boulevard del Megaplaza y agradecerle a cada uno de ustedes, a Rotafono por difundir mi caso, Dios me los bendiga”, afirmó Briggith Pimentel.
Briggith contó que su hijo Dayiro Esmit Guiara Pimentel, de 12 años, se perdió el pasado 22 de mayo en inmediaciones del centro comercial del Megaplaza. El hecho se dio al promediar las ocho de la noche, cuando la mujer de 30 años se encontraba con Dayiro y su otro hijo de cuatro años. Fueron en busca de servicios higiénicos dejando a Dayiro a cargo del pequeño negocio ambulatorio. Después de 20 minutos, Briggith regresó con su menor a su negocio, pero no logró encontrar a Dayiro.
Algunos testigos le indicaron que vieron al adolescente de 12 años conversar con un joven de aproximadamente 18 años y ellos se habrían ido juntos.
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