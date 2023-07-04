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Independencia: peruano termina en la primera línea de combate en Rusia bajo engaños

Rotafono de RPP | Desde el distrito limeño de Independencia, familiares de Albert Ayala Eguren, de 27 años, quien fue captado para trabajar como seguridad privada en una base militar rusa, piden que la Cancillería les ayude con su repatriación.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia de peruano solicita urgentemente la intervención de la Cancillería y la embajada peruana en Rusia para rescatarlo.
La familia de peruano solicita urgentemente la intervención de la Cancillería y la embajada peruana en Rusia para rescatarlo.

Desde el distrito limeño de Independencia, Lila Abarca Pimentel solicitó al Ministerio de Relaciones de Exteriores que ayude a repatriar a su esposo Albert Ayala Eguren, de 27 años, quien se encuentra hace casi un mes en la zona de combate en Rusia, luego de que fuera captado con engaños.  

A través del Rotafono de RPP, Lila contó que su esposo fue engañado con falsas promesas de empleo en seguridad privada para el ejército de Rusia, que libra una guerra con Ucrania desde el 2022. 

Tras ser atraído por la oferta de un sueldo de 2800 dólares, el hombre fue forzado a firmar contratos que lo obligan a participar en la primera línea de combate en zonas de conflicto.

“A mi esposo le ofrecieron de bono 20 mil dólares y sueldo de 2800 dólares. A él le dijeron que iba a trabajar allá de seguridad en el ejército de Rusia, le dijeron que iba a trabajar en el área de seguridad, más no que iba a entrar a primera línea ni nada por el estilo”, explicó. 

Denuncia maltratos 

Lila Abarca denunció que las promesas económicas no se cumplieron, y que su esposo carece de alimentos y sufre maltratos físicos bajo condiciones climáticas extremas. 

Ante la amenaza de muerte y la imposibilidad de abandonar la base militar, la familia solicita urgentemente la intervención de la Cancillería y la embajada peruana en Rusia para rescatar a su esposo.

“Le pido encarecidamente que nos puedan ayudar. Estamos esperando una respuesta de la Cancillería, pero me canso en llamar y nunca contesta sobre todo la Embajada en Rusia. Por favor, le quiero pedir la ayuda para mi esposo”, expresó con desesperación. 

Albert Ayala Eguren, de 27 años, viajó el 1 de abril a Rusia. Él trabajaba en la mina Poderosa, en el área de vigilancia, en la provincia de Pataz, región La Libertad. Él y otro siete peruanos se encuentran en una base militar en Lugank, Rusia. 

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