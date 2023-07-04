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Independencia: vendedora ambulante busca a su hijo que desapareció en el Megaplaza

Rotafono de RPP | La última vez que vieron a Dayiro vestía polo verde con un dibujo del hombre araña, un short de la U y zapatillas negras.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Dayiro Esmit Guiara Pimentel tiene 12 años, mide 1.55 metros, de contextura delgada, tez trigueña, de ojos y cabellos castaños oscuros.

Dayiro Esmit Guiara Pimentel tiene 12 años, mide 1.55 metros, de contextura delgada, tez trigueña, de ojos y cabellos castaños oscuros.

Días de angustia son los que vive Briggith Verónica Pimentel Cadenas, una vendedora de caramelos de 30 años, quien se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo Dayiro Esmit Guiara Pimentel, quien se perdió el pasado 22 de mayo en inmediaciones del centro comercial del Megaplaza, ubicado en el distrito limeño de Megaplaza. 

El hecho se dio al promediar las ocho de la noche cuando la mujer de 30 años se encontraba con Dayiro y su otro hijo de cuatro años. Fueron en busca de servicios higiénicos dejando a Dayiro a cargo del pequeño negocio ambulatorio.

Después de 20 minutos, Briggith regresó con su menor a su negocio pero no logró encontrar a Dayiro. Algunos testigos le indicaron que vieron al adolescente de 12 años conversar con un joven de aproximadamente 18 años y ellos se habrían ido juntos. 

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Características de Dayiro

Dayiro Esmit Guiara Pimentel tiene 12 años, mide 1.55 metros, de contextura delgada, tez trigueña, de ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que lo vieron vestía polo verde con un dibujo del hombre araña, un short de la U y zapatillas negras. 

Briggith Verónica  pide ayuda a la Policía Nacional del Perú y a las personas que hayan visto a su hijos, por favor escribir al 933 287 354. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

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