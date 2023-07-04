Jesús María: adulta mayor con Alzheimer y mascota desaparecen tras salir de paseo a parque

Pilar del Carmen Nava Tueros tiene 68 años, mide 1.67 metros, de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos castaños.
Katherine Rojas se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su madre Pilar del Carmen Nava Tueros, de 68 años, y su perrita Princess, quienes se perdieron el pasado domingo 26 de abril tras salir de su vivienda rumbo a un concurrido parque, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.
El hecho se dio al promediar el mediodía, cuando la mujer, quien padece de Alzheimer, acudió con su mascota, desde su casa en el jirón Coronel Zegarra, a un paseo habitual al parque San José; sin embargo, con el transcurso de las horas ambas no volvieron.
"Mi mamá tiene principios de Alzheimer, ella no carga consigo documentos ni celular. Ella se perdió alrededor del colegio Fanning", agregó.
Katherine comenta que la policía ya se encuentra consultando con las cámaras de seguridad, pero aún no logran ver a su madre.
Pilar del Carmen Nava Tueros tiene 68 años, mide 1.67 metros, de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos castaños. Pilar sufre de Alzheimer y la última vez que se le vio, vestía una casaca azul con un pantalón jean.
Asimismo, Pilar iba acompañada de su perrita Princess, de raza criolla, tenía una correa roja, de tamaño mediano, y pelaje corto de color beige y negro.
Katherine Rojas se encuentra sumamente preocupada por la salud de su madre y la de la pequeña Princess. Si usted la ha visto, por favor, llamar al 976 465 132 o comunicarse a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.
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