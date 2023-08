Jesús María: adulta mayor de 65 años espera operación hace dos meses

La espera de la operación se prolonga

Esther viene atendiéndose en el área de Traumatología de dicho hospital desde el 2021 y recientemente le ordenaron una cirugía que tiene por finalidad enderezar sus dedos del pie. Para esta intervención le solicitaron exámenes prequirúrgicos y un hisopado. Cabe mencionar que su hospitalización estaba programada para el 1 de junio.

La mujer afirmó que acudió a las 11.00 a.m. y una técnica le comunicó que no la operarían debido a que el doctor estaba de vacaciones. Por ello, no le quedó de otra opción que retirarse del establecimiento.

Tras una semana, logró contactarse con su médico, quien le informó que no había salido de vacaciones; por lo que, le dio una nueva cita para la hospitalización. Esta fue para el 21 de junio y ese día Esther acudió temprano, pero tras una hora de espera, una técnica le explico que el doctor no la iba a atender. Asimismo, le indicó que vuelva el 22 de junio a las 4.00 p.m. y desde esa fecha la cita de hospitalización se ha retrasado constantemente.