Jesús María: adulto desaparece en extrañas circunstancias luego de hacer un en vivo de TikTok

¿Cómo desapareció el adulto?

La joven contó que lo único que sabe es que su hermano estaba haciendo una transmisión en vivo a través de TikTok, en la cual decía que iba a tomar unas pastillas con alcohol. Los familiares lo buscaron en su vivienda de Jesús María, pero no estaba ahí y su pareja no quiso dar mayores detalles.

En el parte policial por desaparición, se señala que Aldo salió de su domicilio y que le había enviado mensajes vía WhatsApp en el cual amenazaba que iba a atentar contra su vida. Eso fue lo último que se sabe del adulto de 34 años; por ello, sus familiares están muy preocupados y piden todo el apoyo posible.

La hermana dijo que al parecer habría estado grabando en un hotel de San Isidro, pero no saben nada más. Por eso, le parece fundamental que los agentes policiales revisen los lugares donde ha estado y que los negocios o vecinos entreguen los videos de las cámaras de vigilancia para poder ubicarlo.