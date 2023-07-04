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Jesús María: adulto desaparece en extrañas circunstancias luego de hacer un en vivo de TikTok

Rotafono de RPP | Aldo Zúñiga Rey de Castro, de 34 años desapareció luego de salir de su casa en Jesús María y lo último que se vio es su transmisión en TikTok.
| | Victor Pacheco
El señor Zúñiga desapareció hace casi 24 horas luego de salir de su casa

El señor Zúñiga desapareció hace casi 24 horas luego de salir de su casa | Fuente: Rotafono

Maria Fe Becerra se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano mayor, Aldo André Zúñiga Rey de Castro, desde este último sábado 24 de abril. La familia indicó que se perdió en extrañas circunstancias y no tiene mucha información al respecto. Por lo que, hace un pedido de ayuda a las autoridades correspondientes.

Aldo Zúñiga es casado y vive junto a su pareja en la cuadra 20 del jirón Huáscar, en el distrito limeño de Jesús María. Maria Fe reveló que la esposa de su hermano no ha querido colaborar con la justicia; por lo que, exige a la policía para que hagan las investigaciones indicadas y averigüen dónde puede estar su hermano.

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¿Cómo desapareció el adulto?

La joven contó que lo único que sabe es que su hermano estaba haciendo una transmisión en vivo a través de TikTok, en la cual decía que iba a tomar unas pastillas con alcohol. Los familiares lo buscaron en su vivienda de Jesús María, pero no estaba ahí y su pareja no quiso dar mayores detalles.

En el parte policial por desaparición, se señala que Aldo salió de su domicilio y que le había enviado mensajes vía WhatsApp en el cual amenazaba que iba a atentar contra su vida. Eso fue lo último que se sabe del adulto de 34 años; por ello, sus familiares están muy preocupados y piden todo el apoyo posible.

La hermana dijo que al parecer habría estado grabando en un hotel de San Isidro, pero no saben nada más. Por eso, le parece fundamental que los agentes policiales revisen los lugares donde ha estado y que los negocios o vecinos entreguen los videos de las cámaras de vigilancia para poder ubicarlo.

La última persona con la que habló el hombre desaparecido fue con su madre

La última persona con la que habló el hombre desaparecido fue con su madre | Fuente: Rotafono

Características del hombre perdido

Aldo Zúñiga Rey de Castro es de tez blanca, sus ojos son de color ambar, tiene el cabello negro, su boca es mediana, su nariz recta, mide 1.78 metros de estatura y es de contextura delgada. Sobre su vestimenta, solo se precisa que llevaba puesto una camisa blanca.

Para cualquier tipo de comunicación pueden llamar al siguiente número: 999089990.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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