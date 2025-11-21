Jesús María: adulto mayor con discapacidad pide ayuda para conseguir una silla de ruedas

Mario Alejandro Cornejo Carrasco, de 74 años, un adulto mayor con discapacidad física, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la solidaridad de alguna empresa u oyente, a fin de que pueda conseguir una silla de ruedas, ya que su enfermedad no le permite caminar hace 31 años.

Don Mario Alejandro necesita el apoyo de la comunidad, ya que su silla de ruedas se ha dañado y no puede costear la reparación o la compra de este vehículo menor. Además, necesita movilizarse para ganarse la vida o comprar sus medicinas, según dijo al Rotafono de RPP.

Don Mario padece de polineuropatía, que se caracteriza por la disfunción de los nervios periféricos que puede causar debilidad, entumecimiento, hormigueo o dolor de los pies o manos. La polineuropatía impide que don Mario se movilice, por lo que ahora se encuentra postrado en una cama de la casa de reposo Santa Isabel, situada en el distrito limeño de Jesús María.

Hace 20 años, RPP le ayudó a conseguir una silla de ruedas, en aquella ocasión el Rotary Club lo apoyó con una silla de importación, por lo que ahora apela a la solidaridad de los funcionarios de esta institución o de alguna persona que desee ayudarle.

Cualquier apoyo puede comunicarse con el señor Mario Cornejo al siguiente número telefónico 960 685 009 o al Rotafono de RPP 999 001 800.