Jesús María: adulto mayor con discapacidad recibe una silla de ruedas tras pedido de ayuda

Don Mario Alejandro Cornejo Carrasco, un adulto mayor con discapacidad física, de 74 años, recibió una silla de ruedas, tras el llamado de ayuda que hiciera en el Rotafono de RPP.
La solicitud de apoyo conmovió a Roly Dávila, gerente de la empresa Tecnivida, fabricante de productos hospitalarios. El empresario donó una silla de ruedas para el abuelito que padece de polineuropatía.
Su condición se caracteriza por la disfunción de los nervios periféricos que puede causar debilidad, entumecimiento, hormigueo o dolor de los pies o manos, lo que impide que don Mario se movilice por sus propios medios hace 31 años.
Roly Dávila acudió esta mañana hasta la casa de reposo Santa Isabel, situada en el distrito limeño de Jesús María, y ayudó a colocarlo en su nueva silla.
"Si uno no sirve, para qué sirve", fue lo que respondió ante las palabras de agradecimiento que le manifestó el señor Mario.
Don Mario Cornejo expresó su alegría tras recibir su silla de ruedas y agradeció que el señor Roly Dávila le hiciera este regalo, después de que su caso se diera a conocer en el Rotafono de RPP.
"Un agradecimiento especial al señor Roly Dávila de la empresa Tecnivida, quien vino personalmente a las siete de la mañana a entregarme la silla. Para mí la silla significa vida, sin silla estaría echado en la cama sin moverme. Les agradezco, que tengan una feliz Navidad y Año Nuevo", manifestó emocionado a RPP.
El señor estaba postrado en una cama de la casa de reposo Santa Isabel. El señor Mario dijo que necesita movilizarse para trabajar y ayudar a pagar la pensión de la casa de reposo y comprar sus medicinas.
Hace 20 años, RPP le ayudó a conseguir una silla de ruedas, en aquella ocasión el Rotary Club lo apoyó con el vehículo menor y esta vez la historia se repite, ya que uno de los integrantes de esta institución acudió al llamado del señor Mario Cornejo.
