Jesús María: adulto mayor con discapacidad recibe una silla de ruedas tras pedido de ayuda

Don Mario Alejandro Cornejo Carrasco, un adulto mayor con discapacidad física, de 74 años, recibió una silla de ruedas, tras el llamado de ayuda que hiciera en el Rotafono de RPP.



La solicitud de apoyo conmovió a Roly Dávila, gerente de la empresa Tecnivida, fabricante de productos hospitalarios. El empresario donó una silla de ruedas para el abuelito que padece de polineuropatía.

Su condición se caracteriza por la disfunción de los nervios periféricos que puede causar debilidad, entumecimiento, hormigueo o dolor de los pies o manos, lo que impide que don Mario se movilice por sus propios medios hace 31 años.

"Si uno no sirve, para qué sirve"

Roly Dávila acudió esta mañana hasta la casa de reposo Santa Isabel, situada en el distrito limeño de Jesús María, y ayudó a colocarlo en su nueva silla.

"Si uno no sirve, para qué sirve", fue lo que respondió ante las palabras de agradecimiento que le manifestó el señor Mario.