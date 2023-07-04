Jesús María: familia busca a joven que desapareció tras salir de centro de salud

Jhon Farfan tiene 18 años, mide 1.68 metros, es de contextura delgada, nariz angular, tez mestiza, cabello y ojos castaño oscuro.
Milagros Lara Cañari se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para encontrar a su sobrino, Jhon Farfán Lara, quien desapareció el pasado 20 de marzo, tras salir de un policlínico, en el distrito limeño de Jesús María.
El hecho se dio al promediar las 5:40 p.m., cuando Jhon y su madre se encontraban en el Policlínico Peruano Japonés, debido a que el joven se quejaba de un dolor en el rostro; sin embargo, al llegar, el médico indicó que el paciente estaba en buen estado de salud, lo que generó la molestia del joven, que huyó del lugar corriendo.
Milagros indicó que su sobrino suele aislarse de algunas reuniones familiares, por lo que pensaban consultar su caso con algún especialista, pues creen que sufre de depresión.
Jhon Farfán tiene 18 años, mide 1.68 metros, es de contextura delgada, nariz angular, tez mestiza, cabello y ojos castaño oscuro. La última vez que lo vieron, vestía un buzo de color plomo, polo negro manga larga y sandalias azules.
Milagros Lara hizo un llamado a la población para que puedan ayudar a la familia a ubicarlo.
Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número: 927 960 107 o directamente a la Policía, al 114.
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