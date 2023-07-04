Jesús María: familia busca a joven que desapareció tras salir de centro de salud

Milagros Lara Cañari se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para encontrar a su sobrino, Jhon Farfán Lara, quien desapareció el pasado 20 de marzo, tras salir de un policlínico, en el distrito limeño de Jesús María.

El hecho se dio al promediar las 5:40 p.m., cuando Jhon y su madre se encontraban en el Policlínico Peruano Japonés, debido a que el joven se quejaba de un dolor en el rostro; sin embargo, al llegar, el médico indicó que el paciente estaba en buen estado de salud, lo que generó la molestia del joven, que huyó del lugar corriendo.

Milagros indicó que su sobrino suele aislarse de algunas reuniones familiares, por lo que pensaban consultar su caso con algún especialista, pues creen que sufre de depresión.