Jesús María: familia pide ayuda para buscar a joven con esquizofrenia de 38 años

Claudia Kristel Álvarez Roca, de 38 años, diagnosticada con esquizofrenia, se encuentra desaparecida desde la noche del jueves 19 de febrero cuando salió de su casa sin que dijera a sus familiares a dónde se iba. La joven se perdió a las 7:30 p. m. en el distrito limeño de Jesús María y sus parientes solicitan urgente ayuda para encontrarla.

A través del Rotafono de RPP, Juan Abad Roca dijo que sus parientes se encuentran preocupados ante la desaparición de su prima, quien lleva un tratamiento médico, por lo que hacen un llamado a las autoridades a intensificar su búsqueda.

Juan Abad comentó que, a pesar de su condición mental, Claudia Álvarez mantiene una conducta pacífica y no representa un peligro para los demás.

"Mi prima Claudia Álvarez Roca desapareció la noche de ayer, aproximadamente las 7:25 de la noche, en el distrito de Jesús María. Salió de su casa sin rumbo, ubicada en la avenida San Felipe, cerca de la iglesia San Antonio de Padua. Ella tiene problemas esquizofrénicos, por eso la preocupación de la familia", dijo al Rotafono de RPP.

Sus parientes sospechan que la joven podría haber intentado trasladarse hacia su antigua casa en el distrito de Pueblo Libre, por eso piden el apoyo de la comunidad.