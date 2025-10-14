Joven pide visa para ver a su madre que quedó grave tras ser atropellada en Estados Unidos

Miluska Paucar Pariona se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores que le ayuden a tramitar ante la Embajada de Estados Unidos una visa de emergencia, a fin de viajar y cuidar a su madre que se encuentra delicada de salud tras un accidente de tránsito ocurrido el 24 de septiembre pasado en Orlando.

Miluska contó que su madre Lourdes Mercedes Pariona Moisés, de 54 años, fue atropellada por un conductor que fugó y la abandonó mientras usaba un scooter eléctrico en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida.

Tras el accidente de tránsito, la señora Lourdes fue trasladada al Hospital Regional de Orlando, donde le diagnosticaron un grave traumatismo craneal, que requirió dos cirugías de emergencia para extirpar parte del cráneo debido a la hinchazón cerebral y drenar una hemorragia.

La familia de Miluska está desesperada y desea viajar para ver a su madre de familia, pero la embajada ha negado la solicitud de visa, argumentando que las pruebas de la condición médica no son suficientes e incluso ha bloqueado la programación de nuevas citas.

“La Embajada de Estados Unidos nos ha negado la visa, ya que ellos consideran que las pruebas que le enviamos de mi mamá no son suficientes. Estamos en un proceso de poder solicitar nuevamente la visa, pero la embajada nos ha censurado la programación de cita. No podemos programar ninguna cita y no nos quieren ayudar. Nosotros nos encontramos desesperados por estar con ella. Solamente queremos estar a su lado”, expresó con angustia.

Inicialmente, la madre entró en un estado de coma, pero tras otra hemorragia y coágulos, los médicos la declararon en un estado vegetativo irreversible. Según Miluska, en el hospital planea desconectarla del ventilador mecánico.

La señora Lourdes Pariona, madre de tres hijos, viajó hace tres años a Estados Unidos a buscar un futuro mejor para su familia que dejó en el distrito limeño de Ate.