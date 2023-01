Joven que sufrió aneurisma requiere ser trasladado desde Chachapoyas a Lima

Hernán Darío Zumaeta tiene 21 años y toda una vida por delante, pero sus sueños se han visto interrumpidos a causa de un aneurisma cerebral que lo tiene postrado en una cama del hospital regional Virgen de Fátima de la ciudad de Chachapoyas, en la región Amazonas, con pronóstico reservado.

Su madre, la señora Silvia Rosa Díaz, contó al Rotafono que el último jueves, 5 de enero, su hijo llegó a Chachapoyas y debió haber ido al anexo donde vive la familia. Al ver que el Hernán no llegaba, sus familiares fueron a la ciudad para buscarlo y se dieron con la sorpresa de que el joven estaba tendido al lado de la vía tras haber sufrido un aneurisma.

Según comenta Rosa Díaz, el Hospital Virgen de Fátima no cuenta con los equipos necesarios para tratar a su hijo. Es por eso que Hernán Darío requiere ser trasladado de emergencia por la vía área a la ciudad de Lima.

Pero aún no hay camas disponibles en la capital para que el joven chachapoyano pueda ser internado. Hernán podría ser referido a Bagua, pero su estado de salud es crítico y no resistiría tantas horas de viaje.

“Los doctores están haciendo todo lo posible, pero no pueden hacer nada más que esperar que algún hospital o alguna clínica nos ayude y encuentren una cama, y que me lo lleven en un vuelo a Lima”, clamó.

Desesperado pedido de ayuda

Doña Silvia está desesperada por el estado de su hijo y pide a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Grecia Rojas Ortiz, que atienda su caso y facilite las gestiones para el traslado e internamiento de Hernán.

“Ya no sé qué hacer, el doctor anoche me ha dicho que tienen que evacuar a Lima y no podemos hacer nada porque nos dicen que no tienen camas ni disponibilidad”, pidió Díaz.