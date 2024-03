Joven se encuentra desaparecido tras ser arrastrado por olas en playa de Santa María del Mar

Aaron Gabriel Centurión Pillman, de 28 años, y un amigo fueron a pasar una tarde de playa el último martes 5 de marzo, sin embargo, al entrar al mar fuertes olas arrastraron a Aaron y desapareció sin que hasta el momento pueda ser encontrado. César Centurión, hermano de Aaron escribió al Rotafono de RPP Noticias para reportar el hecho, que ocurrió ayer alrededor de las 6:00 p.m., en el distrito limeño de Santa María del Mar.

Carlos Peláez Loza, amigo de Aaron y que pudo salir a tiempo del mar, contó que decidieron ir a la playa a la salida de su centro de trabajo para poder relajarse y pasar un momento agradable. Llegaron a la playa alrededor de las 5:20 p.m., e inmediatamente ingresaron al mar; pero, tras 30 minutos, una fuerte corriente empezó a jalarlos hacia una zona rocosa, mar adentro.

El amigo indicó que estuvieron luchando contra las olas pero era inútil ya que venían velozmente una tras otra. Asimismo, contó que cada vez estaban más adentro y ya no podían tocar el piso. No obstante, luego de ser revolcado por el mar por varios minutos, Carlos pudo llegar a la orilla, pero Aarón no regresó.