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Junín: buscan a adulto mayor de 76 años tras salir de su vivienda en el anexo de Rondayacu

Rotafono de RPP | El hecho se dio al promediar las ocho de la noche cuando el hombre de 76 años fue visto por unos vecinos cerca de su vivienda ubicada en el distrito de Monobamba, provincia de Jauja, Junín.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Rodrigo Aylas Segura, tiene 76 años, de contextura delgada, de cabello cano, de ojos castaños oscuros.

Rodrigo Aylas Segura, tiene 76 años, de contextura delgada, de cabello cano, de ojos castaños oscuros.

Max Alex Segura se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Rodrigo Aylas Segura, quien se perdió el pasado 28 de abril tras salir de su vivienda ubicada en el distrito de Monobamba, provincia de Jauja, Junín. 

El hecho se dio al promediar las ocho de la noche cuando el hombre de 76 años fue visto por unos vecinos cerca de su vivienda ubicada en el anexo de Rondayacu sin avisar su rumbo. Cuando su esposa regresó a casa, no lo encontró e iniciaron la búsqueda sin tener éxito. 

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Características del desaparecido

Rodrigo Aylas Segura tiene 76 años, de contextura delgada, cabello cano, ojos castaños oscuros. La última vez que fue visto vestía camisa verde manga larga, pantalón verde y zapatos negros. 

La familia se encuentra muy preocupada y hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarlos con la búsqueda debido a que temen por la seguridad del adulto mayor. Si usted lo ha visto o tiene información, por favor, llamar al 908 868 600 o escribir al número de la Policía.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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