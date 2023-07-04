Junín: buscan a adulto mayor de 76 años tras salir de su vivienda en el anexo de Rondayacu

Max Alex Segura se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Rodrigo Aylas Segura, quien se perdió el pasado 28 de abril tras salir de su vivienda ubicada en el distrito de Monobamba, provincia de Jauja, Junín.



El hecho se dio al promediar las ocho de la noche cuando el hombre de 76 años fue visto por unos vecinos cerca de su vivienda ubicada en el anexo de Rondayacu sin avisar su rumbo. Cuando su esposa regresó a casa, no lo encontró e iniciaron la búsqueda sin tener éxito.

