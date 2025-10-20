menu
Junín: buscan a maestra que desapareció en el Vraem cuando se dirigía a su casa

Rotafono de RPP | Luz Victoria Lindo Samaniego, de 54 años, se encuentra desaparecida hace nueve días, cuando retornaba de su centro de labores a su casa, en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo.
Laura Urbina Saldaña
Luz Victoria Lindo Samaniego desapareció el 11 de octubre.

Luz Victoria Lindo Samaniego desapareció el 11 de octubre. | Fuente: Rotafono

Dario Pomajulca se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades le ayuden a buscar a su madre Luz Victoria Lindo Samaniego, de 54 años, una maestra de educación inicial, quien se encuentra desaparecida hace nueve días, cuando retornaba de su centro de labores a su casa, en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, en la jurisdicción del Vraem, en la región Junín

Darío relató que su madre partió a las cuatro de la mañana del sábado 11 de octubre del centro poblado Balcón con dirección a su vivienda, en Matihacra, pero hasta el momento no ha regresado a su hogar. 

Comentó que el joven mantenía comunicación con la docente cerca de las dos de la tarde, momento en el que ella indicó haber cruzado una sección peligrosa del camino. Sin embargo, al pasar las horas ya no volvió a hablar con ella. 

Dario Pomajulca ha iniciado la búsqueda de su madre desde el último domingo para encontrar cualquier rastro o indicio de su paradero, por lo que hizo un llamado de apoyo a la comunidad y a la Policía Nacional para ubicarla. 

“Para informar que solo estoy recibiendo apoyo de Santo Domingo de Acobamba, de los pobladores y el director de la UGEL. Los recursos de los pobladores no son suficientes y la Policía ni el Ejército se pronuncian”, afirmó. 

Características de la maestra 

La señora Luz Lindo es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta, cabellos negro. Mide 1.55 metros y es de contextura delgada. Presenta rasgos de canas y usa dientes postizos. 
Cualquier información puede comunicarse con la familia de Lindo Samaniego a los siguientes números telefónicos 939255351 – 968666700 o llamar al 114 de la Policía Nacional. 

Maestra desaparecida en el Vraem Docente Luz Lindo desaparecida Vraem Santo Domingo de Acobamba Huancayo
