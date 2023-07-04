Junín: buscan a menor de 17 años desaparecido hace cuatro días

Una familia en la región Junín solicita el apoyo de la comunidad para encontrar a Daniel Eduardo Ramos Carbajal, de 17 años, un menor que desapareció tras salir de su casa para dirigirse a la Universidad Peruana Los Andes el pasado jueves 14 de mayo en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo.

A través del Rotafono de RPP, Mónica Ramos Carbajal pidió ayuda a la Policía Nacional para localizar a su hermano, con quien ha perdido comunicación hace cuatro días. Él salió de su vivienda en el centro poblado de Cocharcas, pero no ha regresado a su hogar.

Dijo que la última pista concreta lo sitúa en un paradero del distrito de Sapallanga durante la tarde del viernes, pero desde entonces se desconoce su ubicación.

“Mi hermanito se encuentra desaparecido desde el día jueves 14 de mayo. Fue visto la última vez a las 10 de la mañana. Pensábamos que fue a la universidad, pero no asistió ni volvió a casa. Salió del centro poblado Cocharcas, en el distrito de Sapallanga, y hasta ahora no se sabe su paradero”, explicó.

Aunque inicialmente, Mónica pensó que estaba con amigos o su enamorada que reside en Lima, sus allegados confirmaron que no llegó a su destino ni se comunicó con sus conocidos.