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Junín: buscan a menor de 17 años desaparecido hace cuatro días

Rotafono de RPP | Daniel Eduardo Ramos Carbajal, de 17 años, salió de su casa para dirigirse a su universidad, en la ciudad de Huancayo, región Junín, pero desde el 14 de mayo no ha regresado a su hogar.
| | Laura Urbina Saldaña
Eduardo es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta y cabello negro corto. Mide 1.60 metros y es de contextura regular.

Eduardo es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta y cabello negro corto. Mide 1.60 metros y es de contextura regular.

Una familia en la región Junín solicita el apoyo de la comunidad para encontrar a Daniel Eduardo Ramos Carbajal, de 17 años, un menor que desapareció tras salir de su casa para dirigirse a la Universidad Peruana Los Andes el pasado jueves 14 de mayo en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo.

A través del Rotafono de RPP, Mónica Ramos Carbajal pidió ayuda a la Policía Nacional para localizar a su hermano, con quien ha perdido comunicación hace cuatro días. Él salió de su vivienda en el centro poblado de Cocharcas, pero no ha regresado a su hogar. 

Dijo que la última pista concreta lo sitúa en un paradero del distrito de Sapallanga durante la tarde del viernes, pero desde entonces se desconoce su ubicación.

Mi hermanito se encuentra desaparecido desde el día jueves 14 de mayo. Fue visto la última vez a las 10 de la mañana. Pensábamos que fue a la universidad, pero no asistió ni volvió a casa. Salió del centro poblado Cocharcas, en el distrito de Sapallanga, y hasta ahora no se sabe su paradero”, explicó. 

Aunque inicialmente, Mónica pensó que estaba con amigos o su enamorada que reside en Lima, sus allegados confirmaron que no llegó a su destino ni se comunicó con sus conocidos. 

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Características del menor 

Eduardo es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta y cabello negro. Mide 1.60 metros y es de contextura regular. Se desconoce la vestimenta con la que salió de su hogar.

El adolescente no tiene celular debido a un robo reciente, lo que dificulta las labores de rastreo y contacto.

Los parientes del menor revisan cámaras de seguridad y piden la difusión de su desaparición para obtener cualquier información relevante sobre su paradero.

Cualquier información puede comunicarse al 994 542 579 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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Buscan a menor de 17 años Huancayo Rotafono Junín Policía Nacional Universidad Peruana Los Andes
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