Junín: familia busca a albañil de 45 años que desapareció tras salir de su casa

Eudosia Cárdenas Mendez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano Julio Cárdenas Mendez, un padre de familia dedicado a la albañilería, cuyo paradero se desconoce desde agosto pasado, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito de Orcotuna, provincia de Concepción, en Junín.
La familia denunció que el 4 de agosto, el hombre de 45 años salió desde su casa y se fue al distrito de Satipo a trabajar; sin embargo, al promediar las 8 de la mañana del pasado de 25 agosto, el hombre tuvo, por última vez, la comunicación a su esposa y luego de ello no contestó más el celular.
Eudosia cuenta que su hermano fue a trabajar hasta Satipo en el rubro de construcción y desde el 24 de septiembre han perdido todo contacto con él, por lo que piden ayuda a la comunidad para ubicarlo.
"Hace poco cobró un depósito de dinero que le mandó su hija y se ve que lee los mensajes en el WhatsApp, pero no recibe las llamadas de su esposa, hijos, hermanos, de toda la familia. El día 24 de septiembre le devolvió la llamada a su esposa, pero en ese momento ella no pudo contestar porque dejó su celular, luego le devolvió la llamada y hasta la fecha no contesta", afirmó Eudosia.
El 28 de septiembre, la familia viajó a Satipo, pero no encontraron nada. Algunos testigos indicaron que vieron al hombre de 45 años por Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo, pero no tuvieron más información.
Julio Cárdenas Mendez tiene 45 años, mide 1.60 metros, tez mestiza, nariz recta, contextura delgada, de cabellos y ojos color castaños oscuros. La última vez que fue visto, vestía un pantalón negro, zapato de vestir color negro y una casaca jean de color celeste. Asimismo, Julio es padre de familia y tiene seis hijos quienes esperan su vuelta pronto a casa.
Eudosia espera que las autoridades policiales intensifiquen la búsqueda de su hermano Julio Cardenas, pues indica que temen por su seguridad.
Asimismo, pide ayuda a la población para que pueda encontrar a su familiar. Si usted ha visto a Julio, por favor, llamar al siguiente número telefónico 965 104 580 o al 114 de la Policía Nacional.
